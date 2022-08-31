Ataque de traficantes a rivais deixa um morto e dois feridos em Vitória

Policiamento foi reforçado próximo ao Romão depois de tiroteios na madrugada desta quarta (31) Crédito: Reprodução

Um ataque de traficantes rivais ao bairro do Romão, em Vitória , deixou um morto e dois feridos entre a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira (31). Moradores relataram que foram cerca de 40 criminosos armados que se envolveram em um tiroteio na região.

Após o tiroteio entre criminosos, também houve um confronto com a Polícia Militar , segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social ( Sesp ). As rajadas de tiros puderam ser ouvidas em vários bairros da cidade e assustaram moradores.

Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram os tiroteios. Nas imagens, é possível ouvir - e também ver - os disparos efetuados pelos criminosos. Veja abaixo:

A capitã Bortoluzzi, da Polícia Militar , explicou que o tiroteio entre criminosos foi motivado pela disputa do controle do tráfico de drogas da região.

"Ao chegar ao local, houve sim confronto com a Polícia Militar . Até o momento, a gente não tem nenhuma informação de feridos em ação da Polícia Militar e sim por ação dos grupos criminosos. São rivais do Cruzamento e do Romão, são bairros diferentes e confrontos referentes à disputa pelo tráfico, de grupos que tem rivalidade", disse.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o corpo da vítima, que estava em uma área de difícil acesso.

Bombeiros foram acionados para retirar corpo de área de difícil acesso Crédito: Ronaldo Rodrigues

TIROTEIO TIROU O SONO DE MORADORES DE VITÓRIA

Moradores de bairros como Bento Ferreira, Jardim da Penha, Consolação, Santa Cecília e Enseada do Suá também relataram terem ouvido barulhos de tiros. Os disparos teriam começado por volta das 4h, conforme os relatos, o que acabou acordando os moradores.