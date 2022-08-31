Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Ataque de traficantes a rivais deixa um morto e dois feridos em Vitória

Tiroteios assustaram e tiraram o sono de moradores de bairros da Capital, na madrugada desta quarta (31), quando um grupo de 40 criminosos armados promoveu ataque ao Romão
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

31 ago 2022 às 12:35

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 12:35

Policiamento foi reforçado próximo ao Romão depois de tiroteios na madrugada desta quarta (31)
Policiamento foi reforçado próximo ao Romão depois de tiroteios na madrugada desta quarta (31) Crédito: Reprodução
Um ataque de traficantes rivais ao bairro do Romão, em Vitória, deixou um morto e dois feridos entre a madrugada e o início da manhã desta quarta-feira (31). Moradores relataram que foram cerca de 40 criminosos armados que se envolveram em um tiroteio na região.
Após o tiroteio entre criminosos, também houve um confronto com a Polícia Militar, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). As rajadas de tiros puderam ser ouvidas em vários bairros da cidade e assustaram moradores.
Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram os tiroteios. Nas imagens, é possível ouvir - e também ver - os disparos efetuados pelos criminosos. Veja abaixo:
A capitã Bortoluzzi, da Polícia Militar, explicou que o tiroteio entre criminosos foi motivado pela disputa do controle do tráfico de drogas da região.
"Ao chegar ao local, houve sim confronto com a Polícia Militar. Até o momento, a gente não tem nenhuma informação de feridos em ação da Polícia Militar e sim por ação dos grupos criminosos. São rivais do Cruzamento e do Romão, são bairros diferentes e confrontos referentes à disputa pelo tráfico, de grupos que tem rivalidade", disse.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o corpo da vítima, que estava em uma área de difícil acesso.
Bombeiros foram acionados para retirar corpo de área de difícil acesso
Bombeiros foram acionados para retirar corpo de área de difícil acesso Crédito: Ronaldo Rodrigues

TIROTEIO TIROU O SONO DE MORADORES DE VITÓRIA

Moradores de bairros como Bento Ferreira, Jardim da Penha, Consolação, Santa Cecília e Enseada do Suá também relataram terem ouvido barulhos de tiros. Os disparos teriam começado por volta das 4h, conforme os relatos, o que acabou acordando os moradores.
A Sesp explicou que, por conta do confronto, o policiamento foi reforçado na região do Romão com viaturas policiais.

Veja Também

Operação mira advogados suspeitos de "leva e traz" para traficantes no ES

Rajadas de tiros assustam moradores de Vitória; veja vídeos

Influenciadora leva soco no olho após defender irmã em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Sesp Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente causa explosão e prejudica tráfego na BR 101, em Aracruz
Imagem de destaque
Um terço dos projetos contra desastres no PAC de 2023 não saiu do papel
Imagem de destaque
Homens com menos de 45 anos vão precisar de autorização militar para deixar a Alemanha por mais de 3 meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados