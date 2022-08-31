Influenciadora leva soco no olho após defender irmã em Vila Velha

(veja acima). A influenciadora digital Kassiane da Silva Conceição levou um soco no olho ao tentar defender a irmã de uma importunação sexual, durante a madrugada de segunda-feira (29), na saída de um bar no bairro Alecrim , em Vila Velha . O caso ganhou repercussão após a vítima relatar a agressão nas redes sociais

Em entrevista à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a jovem contou que já tinha saído do bar e estava dentro de um carro de aplicativo, junto da irmã e uma amiga, quando um homem abriu a porta do veículo e tentou pegar no braço da irmã da influenciadora.

A influenciadora digital Kassiane da Silva Conceição registrou a ocorrência de agressão na delegacia Crédito: Rodrigo Gomes

"Estava tendo um mini engarrafamento. Até o carro sair do local veio um cara que eu nunca vi na vida, abriu a porta e tentou encostar na minha irmã. Nisso eu falei: Dá licença, porque em todo momento ela falou que não queria. Pedi duas vezes, na segunda vez ele parou, me encarou e meteu um soco na minha cara", lembrou.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, que foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, logo depois da agressão o suspeito voltou para o bar. Kassiane falou com os seguranças, mas, segundo ela, nada foi feito.

Questionada, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo 9º Distrito Policial e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. "A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", completou a nota.

UM CASO DE ASSÉDIO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL POR DIA

Em 2021, foram registrados 358 assédios sexuais e 93 importunações sexuais, conforme publicado no anuário. Os dados, contudo, ainda podem ser maiores, já que é um tipo de crime no qual as vítimas têm vergonha de denunciar.