Influenciadora leva soco no olho após defender irmã em Vila Velha

A influenciadora digital Kassiane da Silva Conceição levou um soco no olho ao tentar defender a irmã de uma importunação sexual, durante a madrugada de segunda-feira (29), na saída de um bar no bairro Alecrim, em Vila Velha. O caso ganhou repercussão após a vítima relatar a agressão nas redes sociais (veja acima).
Em entrevista à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a jovem contou que já tinha saído do bar e estava dentro de um carro de aplicativo, junto da irmã e uma amiga, quando um homem abriu a porta do veículo e tentou pegar no braço da irmã da influenciadora.
"Estava tendo um mini engarrafamento. Até o carro sair do local veio um cara que eu nunca vi na vida, abriu a porta e tentou encostar na minha irmã. Nisso eu falei: Dá licença, porque em todo momento ela falou que não queria. Pedi duas vezes, na segunda vez ele parou, me encarou e meteu um soco na minha cara", lembrou.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, que foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, logo depois da agressão o suspeito voltou para o bar. Kassiane falou com os seguranças, mas, segundo ela, nada foi feito.
Questionada, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo 9º Distrito Policial e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. "A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", completou a nota.
UM CASO DE ASSÉDIO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL POR DIA
Conforme levantamento publicado por A Gazeta nesta semana, o Espírito Santo registra, pelo menos, um caso de assédio e de importunação sexual por dia, de acordo com informações do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, que tem dados referentes ao ano passado do Estado.
Em 2021, foram registrados 358 assédios sexuais e 93 importunações sexuais, conforme publicado no anuário. Os dados, contudo, ainda podem ser maiores, já que é um tipo de crime no qual as vítimas têm vergonha de denunciar.
A situação do assédio sexual ganhou nova luz nos últimos dias no Espírito Santo. O secretário de Estado de Agricultura, Mário Louzada, foi exonerado na última sexta-feira (19) após uma denúncia de assédio apresentada por uma servidora, que está sendo investigada pela polícia. Além disso, um dentista está sendo investigado após nove mulheres, que eram pacientes dele, o denunciarem por assédio sexual.
"A sociedade vem entendendo, as mulheres especialmente – que são as maiores vítimas –, vêm entendendo que é um problema, estão buscando ajuda, mas a gente precisa prevenir para que eles (casos) parem de acontecer", ponderou Renata Bravo, do Coletivo de Mulheres Juntas e Seguras, em entrevista à TV Gazeta.