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Morro do Macaco

PM apreende kit que transforma pistola em metralhadora em Vitória

Bandidos fugiram após troca de tiros com os policias e deixaram para trás drogas e munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 15:33

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 15:33

Kit transforma pistola em metralhadora Crédito: Divulgação/PMES
Um kit capaz de transformar uma pistola em metralhadora foi apreendido pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (23), no Morro do Macaco, em Vitória. O material estava em poder de traficantes que, após troca de tiros com os policiais, conseguiram fugir.
De acordo com a polícia, na segunda-feira (22), traficantes dispararam vários tiros contra os militares. Na noite desta terça, por volta das 19 horas, policiais voltaram ao local e fizeram patrulhamento a pé na mata, para tentar localizar os traficantes. Dois bandidos, um com rádio comunicador e outro com arma de fogo, fugiram ao perceber a presença dos policiais na Escadaria Olinda Tavares Borges.
Polícia também apreendeu drogas, munições e material para embalar drogas no Morro do Macaco, em Vitória Crédito: Divulgação/PMES
A polícia chegou a perseguir os criminosos, que ainda entraram em uma casa, antes de conseguirem fugir. Em uma mochila, abandonada pelos traficantes perto da residência, a PM encontrou um carregador alongado de pistola com capacidade para 50 munições e um kit roni - que transforma pistola em metralhadora - jogado no chão.
Dentro da casa, a polícia ainda encontrou um colete à prova de balas, faca, touca ninja preta, munições, maconha, cocaína e material para embalar droga. Os traficantes não foram localizados.

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