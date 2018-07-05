PM apreende adolescente que esfaqueou estudante dentro do Transcol

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos, na tarde desta quarta-feira (4), na Serra, apontado como autor de um latrocínio dentro do Transcol no dia 28 de abril. Na ocasião, Geraldo Santanna Neto foi assassinado a facadas depois de se negar a entregar o celular ao bandido. O crime aconteceu no interior do coletivo da linha 567, que faz o trecho do Terminal de São Torquato para o Terminal de Carapina.
O adolescente foi abordado pela PM durante um patrulhamento tático em Carapina. Com ele, a polícia encontrou 20 pinos de cocaína, 21 buchas de maconha e R$ 40,00 em dinheiro.
As investigações apontaram que o menor anunciou o assalto no interior do coletivo e exigiu o aparelho celular da vítima, que se recusou a entregar o objeto, oportunidade em que o adolescente, que estava portando uma faca, desferiu sete golpes na vítima, que foi a óbito no local afirmou o delegado Douglas Vieira, titular da Delegacia de Crimes Contra o Transporte de Passageiros.
O adolescente foi encaminhado ao Iases.
RELEMBRE O CASO
Geraldo Santanna Neto, de 17 anos, foi assassinado a facadas, durante um suposto assalto dentro de um ônibus do Transcol, no dia 28 de abril, no bairro Carapina, na Serra. Ele teria reagido, no momento em que o criminoso exigiu que ele entregasse o celular, e foi atingido por seis golpes.
O motorista do ônibus da linha 567, que fazia o trecho do Terminal de São Torquato para o de Carapina, contou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que, ao passar em frente a um supermercado na BR-101, altura de Carapina, ouviu o bandido anunciando o assalto. Tanto Geraldo quanto o suspeito, segundo o condutor do coletivo, teriam embarcado no veículo em Vila Velha.
Aos gritos de passa o celular, o bandido abordou os passageiros. Geraldo teria resistido a entregar o aparelho, quando o assaltante o atacou e acertou várias facadas. Um delas atingiu o pescoço do adolescente, duas o rosto, duas no ombro esquerdo e uma no ombro direito. Ele desceu do ônibus na altura da Rodoviária da Águia Branca e fugiu correndo.
O motorista do coletivo dirigiu até a Unidade de Pronto-Atendimento de Carapina, onde Geraldo recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi transferido ao hospital Jayme dos Santos Neves, em Laranjeiras, mas não resistiu.