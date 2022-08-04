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Em Ilha das Flores

PM apreende 7 kg de maconha, arma e R$ 5 mil em espécie em Vila Velha

Também foram apreendidos 40 papelotes de cocaína, munições, mira a laser durante patrulhamento em Ilha das Flores na noite desta quarta (3); um homem foi detido
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

04 ago 2022 às 13:56

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 13:56

A polícia apreendeu uma pistola, 30 munições e drogas em Ilha das Flores nesta quarta (3)
A polícia apreendeu uma pistola, 30 munições e drogas em Ilha das Flores nesta quarta (3) Crédito: Divulgação
Polícia Militar apreendeu sete quilogramas de maconha e três papelotes de cocaína, além de uma pistola com 30 munições  e R$ 5.137,00 em espécie durante patrulhamento no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (3). Um homem foi detido na ação.
Também foram encontrados pelos policiais 40 buchas de maconha, três carregadores uma mira laser, um binóculo e quatro balanças de precisão. O homem foi detido e encaminhado juto aos materiais apreendidos à Delegacia Regional de Vila Velha.
40 papelotes de cocaína e 7 quilos de maconha foram apreendidos
40 papelotes de cocaína e 7 quilos de maconha foram apreendidos Crédito: Divulgação
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a ação, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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