PM apreende 7 kg de maconha, arma e R$ 5 mil em espécie em Vila Velha

A Polícia Militar apreendeu sete quilogramas de maconha e três papelotes de cocaína, além de uma pistola com 30 munições e R$ 5.137,00 em espécie durante patrulhamento no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (3). Um homem foi detido na ação.
Também foram encontrados pelos policiais 40 buchas de maconha, três carregadores uma mira laser, um binóculo e quatro balanças de precisão. O homem foi detido e encaminhado juto aos materiais apreendidos à Delegacia Regional de Vila Velha.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre a ação, mas ainda não obteve retorno. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.