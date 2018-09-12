PM apreende 55 quilos de maconha dentro de carro na BR 101, Linhares

De acordo com a PM, o entorpecente estava guardado no porta-malas do automóvel em cinco sacolas plásticas com 62 tabletes e ainda um pedaço menor da droga. Ao todo, são 55,6 quilos de maconha. O condutor do veículo, Welber Nanini Pereira Bastos, 28 anos, não quis se manifestar quando perguntado pelos militares sobre os tabletes encontrados no automóvel.