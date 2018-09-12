PM apreende 55 quilos de maconha dentro de carro na BR 101, Linhares

Um carro com 55 quilos de maconha foi apreendido pela Força Tática no quilômetro 152 da BR 101, em Linhares, região Norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira (12). Policiais militares realizavam abordagens de veículos na rodovia quando localizaram a droga no porta-malas de um Chevrolet Ônix de cor branca.
De acordo com a PM, o entorpecente estava guardado no porta-malas do automóvel em cinco sacolas plásticas com 62 tabletes e ainda um pedaço menor da droga. Ao todo, são 55,6 quilos de maconha. O condutor do veículo, Welber Nanini Pereira Bastos, 28 anos, não quis se manifestar quando perguntado pelos militares sobre os tabletes encontrados no automóvel.
Além da maconha, também foram apreendidos um celular com dois chips, R$ 50 em espécie e o carro. O suspeito e o material ilícito foram encaminhados para a 16 Delegacia Regional de Linhares. Procurada, a Polícia Civil informou que Welber foi autuado por trafico de drogas e encaminhado ao presidio.
Força Tática apreende 55 quilos de maconha em Linhares