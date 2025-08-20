Vítima tinha 17 anos

PM acusado de matar adolescente vai a julgamento no ES

Ministério Público pede condenação do réu por homicídio por motivo torpe cometido em Pedro Canário em 2023

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:08

O cabo da Polícia Militar Thafny da Silva Fernandes, denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por homicídio, será julgado na próxima sexta-feira (22), às 8h, em Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de São Mateus. O réu é acusado de matar Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em Pedro Canário, em 2023.

O réu segue preso no Quartel do Comando-Geral em Vitória. Por decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o processo, que tramita em sigilo, foi desaforado da Comarca de Pedro Canário para São Mateus. O desaforamento é uma medida processual que permite a transferência do local de julgamento.

O Ministério Público ajuizou a denúncia em abril de 2023 e pediu que o policial fosse pronunciado e julgado perante o Tribunal do Júri.

Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos Crédito: Redes Sociais

Os crimes conexos praticados pelo denunciado e pelos demais agentes de segurança que estavam na ocorrência foram apurados pela Corregedoria da Polícia Militar, sob fiscalização do Ministério Público com atribuição junto à Vara da Auditoria Militar em Vitória, considerando a qualidade de policial militar dos envolvidos.

Entenda o caso

O crime ocorreu na manhã do dia 1º de março de 2023, durante uma abordagem policial no bairro São Geraldo, no munício de Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. Na ocasião, militares averiguavam um possível crime de posse ilegal de arma de fogo. Eles perseguiram um suspeito, que tentou fugir em uma residência, mas caiu do telhado. Ao pular o muro do local, em direção à rua, foi detido por um policial.

As imagens de câmeras de segurança mostraram que o réu determinou a outro policial militar que buscasse a viatura. Em seguida, efetuou pelo menos um disparo de arma de fogo contra a vítima, à curta distância, provocando a morte do rapaz, que estava com as mãos para trás, encostado na parede. O crime causou grande repercussão em todo o Estado e chegou a ser noticiado na imprensa nacional.

