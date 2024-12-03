Pitbull ataca pinscher em Aracruz e caso vai parar na polícia

Floquinho antes do ataque; pinscher passou por cirurgia e se recupera Crédito: Acervo pessoal

Um cachorrinho da raça pinscher ficou gravemente ferido após ser atacado por outro cachorro, da raça pitbull, em um condomínio de Barra do Riacho, no litoral de Aracruz , no Norte do Espírito Santo , no último sábado (30). Os tutores de Floquinho, nome do animal atacado, registraram um boletim de ocorrência na delegacia após o fato e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil

No boletim de ocorrência que registrou junto à Polícia Civil, a vigilante Dayana da Silva Machado, de 30 anos, tutora de Floquinho, relata que o pitbull conseguiu fugir da casa onde estava e foi até a residência onde fica o pinscher, onde tudo aconteceu. O marido de Dayana tentou intervir com um pedaço de madeira, mas também foi atacado e acabou desmaiando.

“Foi logo após o jogo do Botafogo. Estávamos na casa da minha mãe e o meu marido foi lá em casa para olhar os cachorros e trazer uma roupa para a nossa filha. O tempo foi passando e ele não voltou. Íamos fazer um churrasco. Minha prima que também mora no condomínio me informou sobre o ataque. Fui para lá correndo, havia muita gente no entorno”, contou Dayane.

A vigilante relatou no boletim que procurou o casal que é dono do pitbull para arcar com os custos médicos, mas não obteve retorno. Ainda disse que o animal já atacou outros cachorros antes e relatou teme pela integridade física das crianças do condomínio e de outros animais.

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"Floquinho é da família, ele convive há 4 anos com a gente. Meus filhos têm um apego muito grande, estamos todos arrasados" Dayana da Silva Machado - Vigilante

Estado de saúde de Floquinho

A tutora de Floquinho informou que o pinscher teve o pulmão e o coração expostos após as lesões e também sofreu fraturas nas costelas e na mandíbula. O cachorrinho passou por uma cirurgia de emergência no mesmo dia e permanece internado em uma clínica veterinária.

Segundo Dayana, a equipe da clínica disse que Floquinho já conseguiu andar e começou a beber água. O animal chegou a lamber um patê, mas ainda não conseguiu se alimentar normalmente. A equipe médica também se preocupou com a temperatura do animal, que estava um pouco abaixo do normal. O cachorrinho deve passar por uma nova avaliação na mandíbula, para saber qual o melhor procedimento para a saúde dele.

Filhos de Dayane ao lado de Floquinho e do filho dele, que também mora com a família Crédito: Acervo familiar

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz. Segundo a corporação, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

“A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, finalizou.

A Prefeitura de Aracruz informou, também em nota, que foi acionada na manhã desta terça-feira (03) e vai enviar uma equipe ao local para realizar vistoria e tomar providências.