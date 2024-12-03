Um cachorrinho da raça pinscher ficou gravemente ferido após ser atacado por outro cachorro, da raça pitbull, em um condomínio de Barra do Riacho, no litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (30). Os tutores de Floquinho, nome do animal atacado, registraram um boletim de ocorrência na delegacia após o fato e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
No boletim de ocorrência que registrou junto à Polícia Civil, a vigilante Dayana da Silva Machado, de 30 anos, tutora de Floquinho, relata que o pitbull conseguiu fugir da casa onde estava e foi até a residência onde fica o pinscher, onde tudo aconteceu. O marido de Dayana tentou intervir com um pedaço de madeira, mas também foi atacado e acabou desmaiando.
“Foi logo após o jogo do Botafogo. Estávamos na casa da minha mãe e o meu marido foi lá em casa para olhar os cachorros e trazer uma roupa para a nossa filha. O tempo foi passando e ele não voltou. Íamos fazer um churrasco. Minha prima que também mora no condomínio me informou sobre o ataque. Fui para lá correndo, havia muita gente no entorno”, contou Dayane.
A vigilante relatou no boletim que procurou o casal que é dono do pitbull para arcar com os custos médicos, mas não obteve retorno. Ainda disse que o animal já atacou outros cachorros antes e relatou teme pela integridade física das crianças do condomínio e de outros animais.
Pitbull ataca pinscher em Aracruz e caso vai parar na polícia
"Floquinho é da família, ele convive há 4 anos com a gente. Meus filhos têm um apego muito grande, estamos todos arrasados"
Estado de saúde de Floquinho
A tutora de Floquinho informou que o pinscher teve o pulmão e o coração expostos após as lesões e também sofreu fraturas nas costelas e na mandíbula. O cachorrinho passou por uma cirurgia de emergência no mesmo dia e permanece internado em uma clínica veterinária.
Segundo Dayana, a equipe da clínica disse que Floquinho já conseguiu andar e começou a beber água. O animal chegou a lamber um patê, mas ainda não conseguiu se alimentar normalmente. A equipe médica também se preocupou com a temperatura do animal, que estava um pouco abaixo do normal. O cachorrinho deve passar por uma nova avaliação na mandíbula, para saber qual o melhor procedimento para a saúde dele.
O que diz a Polícia Civil
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz. Segundo a corporação, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
“A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, finalizou.
A Prefeitura de Aracruz informou, também em nota, que foi acionada na manhã desta terça-feira (03) e vai enviar uma equipe ao local para realizar vistoria e tomar providências.
A reportagem de A Gazeta tentou localizar o casal de tutores do pitbull, mas não conseguiu até o momento. Este espaço segue aberto, caso ele queira se manifestar.