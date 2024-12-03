ES tem alerta de chuva para todas as cidades e perigo de deslizamentos

Apesar do sol ter aparecido em algumas regiões capixabas, a previsão de diferentes institutos é de chuva e até perigo de deslizamentos nesta terça-feira (3). Tanto é que todo o Espírito Santo está sob alerta, até a manhã da próxima quarta-feira (4), para precipitação intensa. Em alguns locais, podem ocorrer ventos com velocidade de 100 km/h.
Alertas
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todas as cidades do Espírito Santo estão em alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para chuvas intensas das 10h desta terça-feira até o mesmo horário de quarta-feira (4). Isso significa que pode chover até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h.
E não para por aí: 32 cidades capixabas também receberam o alerta laranja, que indica perigo, para chuvas intensas. Nesses locais pode chover entre 50 e 100 mm/dia, com ventos de até 100 km/h. Confira a lista dos municípios que estão sob esse aviso:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Chuva forte
Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o sol ainda aparece no Espírito Santo ao longo do dia em algumas regiões, mas a chegada da chuva com intensidade moderada a forte está prevista para esta terça-feira (3). Os ventos podem atingir velocidades superiores a 40 km/h, especialmente nas regiões Sul e Serrana do estado.
Deslizamentos
Há ainda, nesta terça-feira, um risco moderado para deslizamentos no Sul do Estado, de acordo com a previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).