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ES tem alerta de chuva para todas as cidades e perigo de deslizamentos

Dois institutos emitiram avisos para o Estado nesta terça-feira (3); reportagem traz lista com as cidades que devem ser mais afetadas

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 12:12

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 dez 2024 às 12:12
Tempo chuvoso, Avenida Beira Mar, Vitória
Todo o Estado recebeu alerta de chuva válido desta terça-feira até 10h de quarta-feira (4) Crédito: Ricardo Medeiros
Apesar do sol ter aparecido em algumas regiões capixabas, a previsão de diferentes institutos é de chuva e até perigo de deslizamentos nesta terça-feira (3). Tanto é que todo o Espírito Santo está sob alerta, até a manhã da próxima quarta-feira (4), para precipitação intensa. Em alguns locais, podem ocorrer ventos com velocidade de 100 km/h.

Alertas

Todo o Espírito Santo está sob alerta de chuvas intensas nesta terça-feira (3)
Dois alertas com diferentes intensidades "cobrem" o Estado nesta terça-feira (3) Crédito: Inmet
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todas as cidades do Espírito Santo estão em alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, para chuvas intensas das 10h desta terça-feira até o mesmo horário de quarta-feira (4). Isso significa que pode chover até 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h.
E não para por aí: 32 cidades capixabas também receberam o alerta laranja, que indica perigo, para chuvas intensas. Nesses locais pode chover entre 50 e 100 mm/dia, com ventos de até 100 km/h. Confira a lista dos municípios que estão sob esse aviso:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço 
  11. Domingos Martins
  12. Dores do Rio Preto
  13. Guaçuí 
  14. Guarapari 
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama 
  17. Iconha
  18. Irupi
  19. Itapemirim
  20. Iúna
  21. Jerônimo Monteiro
  22. Marataízes 
  23. Marechal Floriano 
  24. Mimoso do Sul 
  25. Muniz Freire 
  26. Muqui   
  27. Piúma 
  28. Presidente Kennedy 
  29. Rio Novo do Sul 
  30. São José do Calçado 
  31. Vargem Alta 
  32. Venda Nova do Imigrante

Chuva forte

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o sol ainda aparece no Espírito Santo ao longo do dia em algumas regiões, mas a chegada da chuva com intensidade moderada a forte está prevista para esta terça-feira (3). Os ventos podem atingir velocidades superiores a 40 km/h, especialmente nas regiões Sul e Serrana do estado.

Deslizamentos

Há ainda, nesta terça-feira, um risco moderado para deslizamentos no Sul do Estado, de acordo com a previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

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