ES tem alerta de chuva para todas as cidades e perigo de deslizamentos

Todo o Estado recebeu alerta de chuva válido desta terça-feira até 10h de quarta-feira (4)

E não para por aí: 32 cidades capixabas também receberam o alerta laranja, que indica perigo, para chuvas intensas. Nesses locais pode chover entre 50 e 100 mm/dia, com ventos de até 100 km/h. Confira a lista dos municípios que estão sob esse aviso: