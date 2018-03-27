Pistoleiro mais procurado da Serra é preso

Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, o Docinho, de 25 anos Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Na ficha criminal estão seis mandados de prisão, quatro deles por assassinatos marcados pela frieza e muitos tiros. Ele é considerado o braço armado de traficantes do bairro Central Carapina e o bandido mais procurado da Serra. Esse é Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, o Docinho, de 25 anos, um pistoleiro do tráfico de drogas que foi preso pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCVV) da Serra, na manhã desta terça-feira (27).

Paulo Sérgio integrava a gangue da Vala, uma das facções do tráfico de drogas que agia em Central Carapina, considerado o bairro mais violento do Estado em 2017. O duelo entre criminosos visava o domínio das bocas de fumo.

A função de Paulo Sérgio no grupo era objetiva: matar. Ele era morador de Jardim Carapina e migrou para Central após desentendimentos. Chegou como um qualquer, mas foi bem recepcionado e passou a matar para ganhar poder dentro da gangue. Nas execuções, ele sempre era o que atirava nas vítimas, explicou Rodrigo Sandi Mori, titular da DCCV da Serra.

Neste ano, Paulo Sérgio cometeu dois assassinatos. Um deles foi o de Luiz Fernando Gomes de Souza. A vítima foi retirada de dentro de casa, colocada de joelhos no meio rua e executada com tiros, na frente da família, descreveu o delegado.

ATAQUES

Em fevereiro deste ano, após a prisão do chefe da gangue da Vala, Paulo Sérgio passou a fazer terrorismo no bairro. Ele fez mais de 100 disparos no meio da rua, atingindo sete casas. Um morador que estava dentro de uma dessas residências foi atingido no peito, a centímetros do coração.

O detido já trocou tiros com a Polícia Militar duas vezes e possui duas passagens por tráfico de drogas. Paulo Sérgio também já virou réu em uma tentativa de homicídio que cometeu em 2016 e em três assassinatos.

É um indivíduo de alta periculosidade. Não mata com um ou dois tiros, faz execuções com 15 tiros pelo menos e é temido pelos moradores. Ele não podia continuar no convívio da comunidade. Acreditamos que essa prisão possa dar um pouco de tranquilidade aos moradores de Central Carapina, pontou Sandi Mori.

Em depoimento na DCCV Serra, Paulo Sérgio confessou ser autor apenas da morte de Luiz Fernando, executado na rua.

"QUESTÃO DE HONRA PRENDÊ-LO"

O foco da DCCV Serra era prender Paulo Sérgio desde o início de 2018. Porém, a caçada policial foi intensificada no último mês depois do confronto que acabou na morte do comparsa dele.

Tentamos prendê-lo duas vezes, era uma questão de honra colocá-lo na cadeia. Passamos a intensificar o monitoramento pois ele mudava constantemente de lugar e recebia abrigo em Vitória também. Porém, nesse acompanhamento, ele passou dois dias seguidos em Jardim Carapina, tempo suficiente para que pudêssemos armar uma operação e prendê-lo, detalhou o Sandi Mori.

Ao todo, 16 policiais participaram da operação coordenada de perto pelo delegado. A residência foi cercada pela equipe, mas Paulo Sérgio foi encontrado dentro de um quarto, onde tentou se esconder dos policiais.

Após prestar depoimento, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

MORTE E TOQUE DE RECOLHER NO BAIRRO

Uma das empreitadas da DCCV Serra para prender Paulo Sérgio acabou no enfrentamento com o bando dele. O alvo escapou, mas o comparsa de Paulo Sérgio, Deusimar Lucas Cunha Neves, 18, ameaçou atirar e foi atingido por tiros pelos policiais, no dia 20 de fevereiro.

A morte provocou revolta entre os parentes dele, que apedrejaram viaturas da polícia e fecharam a BR 101 para protestar.

Dois dias antes do confronto, Paulo Sérgio e Deusimar tinham assassinado um adolescente no bairro. A arma usada no homicídio foi encontrada com Deusimar.

Traficantes revoltados com a morte de Deusimar ordenaram toque de recolher que durou três dias. Bandidos atiraram nos postes e deixaram parte das moradias do bairro sem energia e escolas tiveram que fechar as portas. O posto de saúde também fechou.