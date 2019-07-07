Vila Velha

Pintor é morto com oito tiros por bandido de moto em Vila Velha

Família acredita que vítima foi morta por engano

Publicado em 7 de julho de 2019 às 20:07 - Atualizado há 6 anos

O pintor Patrick da Vitória Fonseca foi morto em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Um pintor, de 31 anos, foi executado com oito tiros em Itapoã, Vila Velha, na tarde deste domingo (7). Para a família de Patrick da Vitória Fonseca, ele pode ter sido morto por engano.

De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o pintor estava na Rua Fruta do Conde quando um motoqueiro se aproximou em uma moto Twister preta. Testemunhas contam que o criminoso era branco e segurava nas mãos um capacete preto. Ele sacou uma pistola calibre 380 e atirou na direção de Patrick.

A vítima foi atingida por oito disparos na região da cabeça e tórax. O criminoso fugiu após os disparos e não foi localizado.

Para a família do pintor, ele pode ter sido morto por engano. A mãe dele, uma instrumentadora cirúrgica, de 50 anos, contou que o filho não tinha inimigos, nem envolvimento com a criminalidade.

Crédito: Reprodução/Facebook

"A vida dele era trabalhar. Na folga, ele gostava de fazer trilhas, rapel e esportes. Sei que ele gostava de fumar maconha às vezes, mas nunca ficou devendo a ninguém, nunca se envolveu em confusão por isso. Quando cheguei no local do crime gritando pelo nome dele, as pessoas disseram que acreditavam que ele era outro homem, da região, que tem as mesmas características do meu filho. Acredito que ele foi confundido", conta.

Ela completou que Patrick morava na região há cinco meses, enquanto aguardávamos término da obra da casa dele, em Marcílio de Noronha, em Viana.

"Ele estava morando comigo agora e estava bem. Na minha casa tem regras, ele sempre teve hora pra chegar em casa. Nunca soube de confusão. Ele tava cheio de planos, focado em terminar a obra... Me dizia que sonhava em ser pai um dia. São sonhos que nunca vão acontecer. Não entendo porque fizeram isso com ele. Não sei como vai ser daqui pra frente", lamentou.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

