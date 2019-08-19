Picape roubada avaliada em mais de R$ 100 mil é recuperada em Cariacica

Uma picape avaliada em mais de R$ 100 mil foi recuperada durante operação realizada na última terça-feira (13) no bairro São Conrado, em Cariacica, pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). O carro foi localizado em uma construção inacabada. Os policiais consultaram a placa do veículo e constataram que o automóvel tinha sido roubado no dia 24 de julho em Santa Mônica, Vila Velha.
De acordo com o delegado Diego Bermond, titular da 2ª Delegacia Especializada em Narcóticos, o carro era utilizado por uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. "A dona foi comunicada e o veículo devolvido no dia em que foi recuperado”, disse.
OPERAÇÃO NA SERRA
Já na última sexta-feira (16), um carro roubado com placas clonadas também foi recuperado. Ele estava em posse de um casal que utilizava uma residência para o embalo de drogas na Praia de Carapebus, na Serra.
"Com as informações, uma equipe foi até o endereço e realizou uma prisão em flagrante. Daniela dos Santos foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e receptação e encaminhada ao presídio", explicou Bermond. Na casa, foram encontrados dois rádios comunicadores, 20 buchas de maconha e 17 pinos de cocaína.