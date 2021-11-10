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"Operação Pesca Urbana"

PF prende suspeitos de "pescar" dinheiro de caixas eletrônicos no ES

As prisões de duas pessoas em Cariacica foram feitas pela Polícia Federal durante uma operação que visa a desarticular uma organização criminosa especializada neste tipo de crime
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 nov 2021 às 09:41

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 09:41

Duas pessoas foram presas em Cariacica na Operação Pesca Urbana
Duas pessoas foram presas em Cariacica na Operação Pesca Urbana Crédito: Divulgação/PF
Duas pessoas foram presas em Cariacica durante uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (10). A ação, intitulada "Operação Pesca Urbana", visa a desarticular uma organização criminosa especializada em furtos em terminais de autoatendimento de agências da Caixa Econômica Federal e de outros bancos. Além do Espírito Santo, também estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Bahia.
Conforme informou a Polícia Federal, o grupo atua em todo o país e se especializou em uma técnica de furtos conhecida como "pescaria", pelo fato de os criminosos utilizarem uma ferramenta para enfiar em caixas eletrônicos e retirar quantias em dinheiro depositadas em envelopes. Ao todo, de acordo com a corporação, são cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 34 mandados de busca e apreensão, além de medidas assecuratórias para bloqueio de bens.
Ainda de acordo com a Polícia Federal, os alvos em Cariacica também estão envolvidos em furtos a agências bancárias em Vitória e Vila Velha, que aconteceram no mês de setembro. A polícia detalhou que, apenas em 2021, foram 545 ocorrências vinculadas à organização criminosa registradas em todo o país.
"A ação de hoje (10) visa à prisão de membros da organização criminosa, a apreensão de novos elementos de provas e de bens adquiridos com o produto dos crimes para ressarcir os prejuízos causados. Até a deflagração de hoje, 49 pessoas envolvidas com a organização criminosa já haviam sido presas em flagrante por furto a agências bancárias em diversos estados brasileiros", destaca a Polícia Federal.
A corporação explicou que os investigados serão acusados de  furto qualificado e organização criminosa. A polícia completou que os presos poderão ser indiciados por outros crimes, caso sejam identificados ao longo da investigação, que teve início em janeiro deste ano, a partir de um furto cometido na região Serrana do Rio Grande do Sul.

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