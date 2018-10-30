A Polícia Federal no Espírito Santo prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (30), uma pessoa investigada por compartilhar na internet arquivos contendo exploração sexual de crianças. Na ação também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em residências nos municípios de Vila Velha, Serra e Santa Maria de Jetibá.
A ação desta terça (30) é um desdobramento da Operação Salvaguarda, realizada pelo Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos vinculado à Delegacia de Crimes Fazendários (Delefaz), e deflagrada no último dia 19 de outubro. Na primeira etapa da operação, duas pessoas foram presas em flagrante.
PF prende no ES acusado de compartilhar pornografia infantil na web
ENTENDA O CASO
A Operação Salvaguarda tem por objetivo combater a difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças. A investigação contou com o rastreamento da rede mundial de computadores, além do afastamento do sigilo telemático dos IPs (endereço de acesso ao site), para detectar usuários que compartilhavam arquivos com o conteúdo de exploração sexual infantil.
Os investigados vão responder pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, com pena de três a seis anos de reclusão. Eles também podem responder pelo crime de posse de arquivos, no caso de flagrante, cujas penas variam de um a quatro anos de prisão.