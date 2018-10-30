PF prende no ES acusado de compartilhar pornografia infantil na web

A Operação Salvaguarda tem por objetivo combater a difusão de arquivos contendo exploração sexual de crianças. A investigação contou com o rastreamento da rede mundial de computadores, além do afastamento do sigilo telemático dos IPs (endereço de acesso ao site), para detectar usuários que compartilhavam arquivos com o conteúdo de exploração sexual infantil.

Os investigados vão responder pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, com pena de três a seis anos de reclusão. Eles também podem responder pelo crime de posse de arquivos, no caso de flagrante, cujas penas variam de um a quatro anos de prisão.