PF prende homem com pornografia infantil no celular em Aracruz

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal com um celular que armazenava pornografia infantil. O caso aconteceu em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (4). Segundo a PF, a prisão aconteceu durante a Operação Perseu VII, e o indivíduo era investigado por fazer parte de vários grupos de aplicativos de mensagens onde havia o compartilhamento de vídeos com conteúdo criminoso pela internet.
A prisão aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, ao qual o homem era alvo. A PF informou que o caso se configura como o crime de adquirir e armazenar pornografia infantil, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). O nome do indivíduo não foi divulgado pela corporação.
O caso continua sob investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, para apurar a participação criminosa do suspeito na rede mundial de computadores e identificar outros integrantes. Não foram fornecidas mais informações sobre o suspeito, quais eram os aplicativos utilizados e o local onde ele foi feita a operação.
A pena para este tipo de crime é de um a quatro anos de prisão e também multa, segundo a corporação.