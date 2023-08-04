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Operação Perseu VII

PF prende homem com pornografia infantil no celular em Aracruz

Indivíduo de 34 anos era investigado por participar de grupos de aplicativos de mensagens onde havia compartilhamento de pornografia infantil
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 ago 2023 às 11:10

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 11:10

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal com um celular que armazenava pornografia infantil. O caso aconteceu em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (4). Segundo a PF, a prisão aconteceu durante a Operação Perseu VII, e o indivíduo era investigado por fazer parte de vários grupos de aplicativos de mensagens onde havia o compartilhamento de vídeos com conteúdo criminoso pela internet.
A prisão aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, ao qual o homem era alvo. A PF informou que o caso se configura como o crime de adquirir e armazenar pornografia infantil, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). O nome do indivíduo não foi divulgado pela corporação.
O caso continua sob investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF, para apurar a participação criminosa do suspeito na rede mundial de computadores e identificar outros integrantes. Não foram fornecidas mais informações sobre o suspeito, quais eram os aplicativos utilizados e o local onde ele foi feita a operação.
Polícia Federal
Sede da Polícia Federal no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A pena para este tipo de crime é de um a quatro anos de prisão e também multa, segundo a corporação.

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