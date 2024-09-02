PF prende homem com mais de 100 perfumes importados no Aeroporto de Vitória

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (2), no Aeroporto de Vitória, com mais de 100 perfumes importados irregularmente armazenados em três malas – pesando ao todo cerca de 60 kg. Imagens divulgadas pela Polícia Federal , responsável pela prisão, mostram a quantidade de itens trazidos pelo homem ao Estado. O nome dele não foi informado pela corporação. As investigações apontaram que o indivíduo comprou os produtos em Ciudad Del Este, no Paraguai, e saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, para o Espírito Santo

A Polícia Federal apontou que o homem realizava viagens constantes a Foz do Iguaçu para comprar os produtos. Com ajuda da esposa, ele vendia os perfumes sem emissão de nota fiscal. A venda era feita por aplicativos de mensagens, com o envio das encomendas pelos Correios.

Além dos mais de 100 perfumes, a PF também encontrou embalagens de alfajor, doce tradicional da Argentina, e café solúvel produzido na Indonésia, que eram entregues aos clientes como brindes pela compra – chamados de "mimos".

Homem foi preso com mais de 100 perfumes no Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Federal

As mercadorias foram levadas para a sede da Polícia Federal, em São Torquato. O preso, que não teve o nome divulgado, foi conduzido para o mesmo local e ficará à disposição da Justiça.

A pena prevista para o crime de descaminho dos produtos importados irregularmente é de um a quatro anos de prisão, além da infração administrativa junto à Receita Federal e a perda da mercadoria. A Polícia Federal informa que permanecerá com ações de inteligência policial para identificar os responsáveis pela comercialização de produtos sem a devida emissão de nota fiscal, evitando que entrem em circulação no comércio local.