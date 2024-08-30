Homem é preso ao receber anabolizantes pelos Correios na Serra

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 37 anos na tarde desta sexta-feira (30), no município da Serra, após receber anabolizantes e aparelhos celulares sem nota fiscal, enviados pelos Correios.
A prisão foi efetuada com o apoio do Setor de Segurança dos Correios, logo após o homem retirar duas encomendas em uma agência dos Correios em Jardim Limoeiro. As encomendas continham substâncias anabolizantes e aparelhos celulares sem nota fiscal.
Além dos anabolizantes e celulares, uma máquina leitora de cartão de crédito também foi apreendida com o preso.
Outra prisão
Na última quarta-feira (28), um homem, de 35 anos, também foi preso pelo recebimento de anabolizantes pelos Correios, no mesmo município. Conforme as investigações, em ambos os casos, os contatos para a aquisição das substâncias anabolizantes e dos aparelhos celulares eram realizados por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.
As postagens das substâncias anabolizantes foram feitas em uma agência dos Correios em Curitiba, no Paraná, enquanto os aparelhos celulares foram enviados de Guarulhos, em São Paulo.
O material apreendido e ambos os detidos foram levados à sede da Polícia Federal para a formalização do auto de apreensão e auto de prisão em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.
A pena prevista para o crime de posse, distribuição e comércio de anabolizantes e medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária é de 10 a 15 anos de prisão e multa. Já a pena para o crime de descaminho de aparelhos celulares sem nota fiscal varia de 1 a 4 anos de prisão, além da infração administrativa junto à Receita Federal e o perdimento das mercadorias.
A Polícia Federal informou que continuará suas ações de inteligência para identificar os responsáveis pela comercialização de substâncias anabolizantes, medicamentos sem registro, e produtos sem a devida emissão de nota fiscal, evitando que entrem em circulação no comércio local.