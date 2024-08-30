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Em flagrante

Homem é preso ao receber anabolizantes pelos Correios na Serra

A prisão foi efetuada com o apoio do Setor de Segurança dos Correios, logo após o homem retirar duas encomendas em uma agência dos Correios em Jardim Limoeiro
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 ago 2024 às 16:16

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 16:16

Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 37 anos na tarde desta sexta-feira (30), no município da Serra, após receber anabolizantes e aparelhos celulares sem nota fiscal, enviados pelos Correios.
A prisão foi efetuada com o apoio do Setor de Segurança dos Correios, logo após o homem retirar duas encomendas em uma agência dos Correios em Jardim Limoeiro. As encomendas continham substâncias anabolizantes e aparelhos celulares sem nota fiscal.
Polícia Federal apreende anabolizantes na Serra
Polícia Federal apreende anabolizantes e celulares na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Além dos anabolizantes e celulares, uma máquina leitora de cartão de crédito também foi apreendida com o preso.

Outra prisão

Na última quarta-feira (28), um homem, de 35 anos, também foi preso pelo recebimento de anabolizantes pelos Correios, no mesmo município. Conforme as investigações, em ambos os casos, os contatos para a aquisição das substâncias anabolizantes e dos aparelhos celulares eram realizados por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.
As postagens das substâncias anabolizantes foram feitas em uma agência dos Correios em Curitiba, no Paraná, enquanto os aparelhos celulares foram enviados de Guarulhos, em São Paulo.
Polícia Federal apreende anabolizantes na Serra
Polícia Federal apreende anabolizantes na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Federal
O material apreendido e ambos os detidos foram levados à sede da Polícia Federal para a formalização do auto de apreensão e auto de prisão em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.
A pena prevista para o crime de posse, distribuição e comércio de anabolizantes e medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária é de 10 a 15 anos de prisão e multa. Já a pena para o crime de descaminho de aparelhos celulares sem nota fiscal varia de 1 a 4 anos de prisão, além da infração administrativa junto à Receita Federal e o perdimento das mercadorias.
A Polícia Federal informou que continuará suas ações de inteligência para identificar os responsáveis pela comercialização de substâncias anabolizantes, medicamentos sem registro, e produtos sem a devida emissão de nota fiscal, evitando que entrem em circulação no comércio local.

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