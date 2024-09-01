Em perseguição policial, quarteto que faria ataque a facção rival em Vila Velha é preso

Confronto no bairro Glória, em Vila Velha, terminou com um baleado e três presos. Crédito: Reprodução

Um homem de 19 anos foi baleado durante uma perseguição policial que começou na Glória, em Vila Velha , por volta de 12h20 deste domingo (1º). A Polícia Militar disse que ele dirigia o carro no qual estavam mais três homens e todos seguiam para um ataque contra rivais do tráfico de drogas no bairro Ibes, também no município canela-verde. Na tentativa de interceptar o grupo, a troca de tiros aconteceu.

Conforme o chamado do Ciodes, o quarteto pertence à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) e seguia para a "Favelinha do Ibes", onde há a presença da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), rival do PCV. A polícia informou que os agentes da Força Tática receberam a informação do Serviço Reservado do 4º BPM sobre o caso e começaram as buscas.

Ao encontrar o quarteto, deram ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos. Porém, ao perceber a presença da corporação, o grupo acelerou, o que iniciou uma perseguição policial por diversos bairros da região. Ao chegar em Dom João Batista, o veículo parou e três homens de 19, 23 e 30 anos de idade saíram, sendo abordados pelos policiais.

Ainda conforme a equipe militar, o motorista, também de 19 anos de idade, continuou no carro e apontou uma arma para os agentes, que efetuaram disparos para impedir a possibilidade de agressão e acertaram o contraventor.

Apesar de baleado, o motorista seguiu tentando fugir pela região e acabou colidindo com outros carros. Já no bairro Jaburuna, o suspeito fugiu a pé por uma área de mata, sendo seguido pelo militares. "Em dado momento, o indivíduo efetuou disparos contra a guarnição, que revidou. Ele fugiu e não foi localizado", informou a PM, em nota.

Posteriormente, após o Ciodes ter informado que um homem teria entrado em um bar da região e feito os moradores de reféns, os militares chegaram ao local e constataram que era o mesmo suspeito que havia fugido anteriormente. Ele foi encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias após os militares verificarem que estava baleado. Os outros três suspeitos foram conduzidos à 2ª Regional de Vila Velha.

Além das prisões, foram apreendidos: uma pistola Glock calibre .9mm e outra de .40mm, sendo a última com seletor de rajada; uma pistola Taurus .380; seis carregadores de pistola calibre .40; três carregadores de pistola calibre .9mm; dois carregadores de pistola calibre .380; 181 munições; um porta carregador duplo de pistola; uma balaclava e dois celulares. O carro, que estava com placa adulterada, foi identificado como produto de furto/roubo.