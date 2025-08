Fiscalização

PF flagra serviço de segurança privada irregular na Festa do Morango no ES

Segundo a corporação, 21 vigilantes irregulares atuavam no evento; apenas as empresas autorizadas pela PF podem oferecer o serviço de segurança privada no Brasil

Operação Segurança em Foco II, realizada em Domingos Martins pela Polícia Federal Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Uma operação da Polícia Federal flagrou uma empresa prestando serviço de segurança privada irregularmente na Festa do Morango, no distrito de Aracê, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, no dia 1º de agosto. Segundo a PF, a empresa — que não teve o nome divulgado — não tem autorização para a atividade e lavrou um "auto de encerramento" no local devido à presença de 21 vigilantes irregulares.>

A Polícia Federal destaca que apenas as empresas autorizadas pela própria corporação podem oferecer o serviço de segurança privada no Brasil para evitar que a integridade física de pessoas seja colocada em risco pelo fato dos seguranças clandestinos não terem o devido controle da PF em relação aos antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica.>

Procurada pela reportagem, a Associação da Festa do Morango (Afemor) informou que foi surpreendida com a notícia e que busca esclarecimentos junto às autoridades. Destacou ainda que obteve todos os alvarás, licenças e autorizações exigidos pelos órgãos competentes para a realização do evento.>

Afemor | Na íntegra A Associação da Festa do Morango vem a público esclarecer que foi surpreendida com a veiculação de matérias jornalísticas tratando de suposta irregularidade envolvendo a empresa contratada para prestar serviço de apoio à segurança durante a 35ª edição do evento. A Afemor esclarece que não foi previamente cientificada acerca da operação realizada pela Polícia Federal no dia 1 de agosto de 2025, não tendo, portanto, qualquer participação ou envolvimento nas diligências mencionadas. Destaca-se que a associação obteve todos os alvarás, licenças e autorizações exigidos pelos órgãos competentes para a realização do evento, reafirmando seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito às normas vigentes. Por fim, diante dos fatos noticiados, a Afemor está buscando os devidos esclarecimentos junto às autoridades e, caso necessário, adotará todas as medidas cabíveis para assegurar o fiel cumprimento de sua missão institucional.

A Prefeitura de Domingos Martins informou que apoia os eventos que têm como principal objetivo o desenvolvimento de projetos sociais no município, e destaca que a responsabilidade integral pela realização deles é das entidades organizadoras, como associações, igrejas e demais instituições promotoras. "Cabe às organizadoras a condução de todas as etapas necessárias para a viabilização dos eventos, incluindo a contratação de logística, estrutura, atrações, segurança e demais serviços envolvidos. A participação da Prefeitura se dá por meio da cessão de espaços públicos e suporte institucional, não sendo de sua responsabilidade a execução direta ou os eventuais desdobramentos ocorridos durante a realização das festividades", divulgou.>

>

A prefeitura | Na íntegra A Prefeitura de Domingos Martins vem a público esclarecer que apoia eventos que tenham como principal objetivo o desenvolvimento de projetos sociais no município. No entanto, destaca que a responsabilidade integral pela realização desses eventos é das entidades organizadoras, como associações, igrejas e demais instituições promotoras. Cabe às organizadoras a condução de todas as etapas necessárias para a viabilização dos eventos, incluindo a contratação de logística, estrutura, atrações, segurança e demais serviços envolvidos. A participação da Prefeitura se dá por meio da cessão de espaços públicos e suporte institucional, não sendo de sua responsabilidade a execução direta ou os eventuais desdobramentos ocorridos durante a realização das festividades. Em relação à 35ª Festa do Morango de 2025, a Prefeitura esclarece que não tem responsabilidade sobre os fatos noticiados relacionados à empresa contratada para o serviço de apoio à segurança do evento. Cabe exclusivamente à Associação Festa do Morango (Afemor), organizadora da festa, se manifestar oficialmente sobre o ocorrido, bem como adotar as providências cabíveis. A administração municipal reforça seu compromisso com a transparência, a legalidade e o apoio ao desenvolvimento cultural e social de Domingos Martins, sempre em parceria com instituições sérias e comprometidas com o bem coletivo.

Somente neste ano, foram encerradas as atividades de 17 empresas clandestinas neste segmento pela PF. Em 2024, os agentes fecharam outras 45 não autorizadas. A Polícia Federal destacou que corporações clandestinas não observam os requisitos mínimos de funcionamento previstos em lei. >

Correção 05/08/2025 - 17:25hrs O título da reportagem foi alterado para melhor compreensão da atuação da Polícia Federal e do resultado da operação.

