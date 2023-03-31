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Sem autorização

PF fecha loja de armas e apreende pistolas irregulares na Grande Vitória

De acordo com a corporação, a loja não tinha autorização para funcionar e foi autuada pelos militares por comércio irregular de arma de fogo. O nome da loja não foi divulgado
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 mar 2023 às 15:23

Publicado em 31 de Março de 2023 às 15:23

Polícia Federal fechou uma loja de armas e apreendeu duas pistolas semiautomáticas sem notas fiscais durante uma ação de fiscalização na Grande Vitória na quinta-feira (30). De acordo com a corporação, que teve apoio do Exército Brasileiro na ação, a loja não tinha autorização para funcionar e foi autuada pelos militares por comércio irregular de arma de fogo. O nome da loja e a cidade onde aconteceu a apreensão não foram divulgados.

PF fecha loja e apreende duas armas na Grande Vitória

Após encontrar as duas armas, a PF instaurou um inquérito policial para apuração dos fatos. Segundo o chefe da Delegacia de Combate a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (Delepat), delegado Décio Ferreira Neto, a loja já teve autorização para funcionar, mas a licença estava suspensa. Mesmo assim, o proprietário continuava comercializando armas de fogo.
"A autorização da loja estava suspensa após o proprietário cometer irregularidades, como ausência de nota fiscal e armazenamento incorreto das armas. A loja já teve autorização, mas foi constatado que continuava comercializando mesmo com a suspensão"
Décio Ferreira Neto - Chefe da Delegacia de Combate a Crimes Contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (Delepat)
Segundo o delegado, ao chegarem ao local, os policiais federais perguntaram ao proprietário sobre as armas. O dono, que não teve o nome identificado, não soube explicar a origem das armas e os valores gastos para compra, por exemplo.
As armas vão passar por uma perícia, e a loja continuará fechada, segundo Décio Ferreira Neto.

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