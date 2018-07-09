A Polícia federal deflagrou, nesta segunda-feira (09), uma operação contra o tráfico internacional de drogas. A ação que acontece no Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo mira uma quadrilha que usa contêineres transportados em navios de carga para enviar cocaína para a Europa. No total 12 pessoas foram presas no Rio de Janeiro.
Ao todo, são 15 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão. No Espírito Santo são dois mandados e em São Paulo um, além dos 12 já cumpridos no Rio. Entre os detidos estão empresários de transportadoras que foram presos em condomínios de luxo, motoristas de caminhão e fiscais aduaneiros.
Durante as investigações, foram apreendidas quatro toneladas de cocaína nos portos do Rio de Janeiro (RJ), de Vitória (ES), de Santos (SP), de Salvador (BA) e no Porto de Suape (PE). No Rio, equipes foram a um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste da capital. 100 policiais federais foram mobilizados, no total.
PF faz operação contra o tráfico internacional de drogas via porto no ES
Também foram realizadas apreensões nos portos de Antuérpia, na Bélgica; Gioia Tauro, na Itália e Valência, na Espanha, utilizando-se dos institutos de cooperação policial internacional.
INVESTIGAÇÕES
As investigações da Polícia Federal, que duraram aproximadamente um ano e contaram com a Receita Federal, apontaram que a quadrilha agia enviando drogas para a Europa através de contêineres, que eram transportados em navios de carga.
A droga tinha origem em três países que fazem fronteira com o Brasil: Bolívia, Colômbia e Peru. Os investigados vão responder por tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico. As penas podem chegar a 25 anos de reclusão.
Segundo as investigações, o grupo agia em conjunto com organizações criminosas internacionais, como as máfias italiana, russa e albanesa.
A quadrilha utilizava logística própria para operar o esquema através de empresas brasileiras e estrangeiras. A quadrilha escolhia um contêiner, com uma carga original que passasse despercebida pelos fiscais. Os donos originais dessas mercadorias não sabiam que drogas eram transportadas nessas remessas.
NOME DA OPERAÇÃO
A operação foi batizada de Antigoon, uma referência a uma lenda sobre a origem do nome da cidade de Antuérpia, principal destino da droga na Europa. Segundo a lenda, um gigante chamado Antigoon cobrava valores de quem atravessasse o rio Escalda e cortava uma das mãos daqueles que se recusassem a pagar.
Antigoon foi morto por um jovem chamado Brabo, que cortou a mão do próprio gigante e atirou-a ao rio. Daí o nome Antwerpen; do holandês hand (mão) e wearpan (arremessar).
APREENSÕES ANTERIORES NO ESTADO
Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal apreendeu 253 quilos de cocaína em Vila Velha, nas proximidades dos bairros Cobilândia e Rio Marinho. A droga estava pronta para ser encaminhada para o Porto de Vila Velha e estava alojada dentro de um contêiner, misturada a uma carga de milho. A quantidade de cocaína foi avaliada em R$ 17 milhões.
No mesmo dia da apreensão, sete suspeitos de envolvimento no crime foram detidos pela Polícia Federal, incluindo o então presidente da Desportiva, Edney Costa. Segundo investigações da PF ele era umas das peças centrais de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas.
Também no ano passado, no mês de outubro, a Receita Federal apreendeu 184 quilos de cocaína dentro de um contêiner no Porto de Capuaba. A droga foi encontrada durante uma inspeção e o carregamento seguiria para Portugal.
O material já estava embarcado em um navio, quando foi encontrado pelo Serviço de Vigilância e Controle Aduaneiro (Sevig) da Alfândega da Receita Federal. O contêiner seguiria para o Porto de Santos antes do embarque para o exterior.
Em setembro, 500kg de cocaína foram encontrados dentro de um bloco de mármore, em Cachoeiro de Itapemirim, e 123kg da droga foram apreendidos em blocos de granito na Serra.
No mês de abril, um mexicano foi preso suspeito de integrar uma organização criminosa de tráfico internacional de droga, quando se preparava para embarcar em um voo para o México. Na operação batizada de Blockbuster, foram apreendidas cerca de 123 kg de cocaína ocultadas no interior de um bloco de granito que seria exportado.
No mês de março, 433kg de cocaína foram flagrados em um navio que iria para a Bélgica, através do porto de Vila Velha. Até dezembro do ano passado foram 1.500 quilos de cocaína apreendidos pela Polícia Federal, totalizando R$ U$ 105 milhões, algo em torno de R$ 357 milhões.
Com informações do jornal O Globo.