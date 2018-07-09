Operação mira bando que usa contêineres transportados em navios de carga para enviar cocaína para a Europa Crédito: Gildo Loyola/Arquivo AG

A Polícia federal deflagrou, nesta segunda-feira (09), uma operação contra o tráfico internacional de drogas. A ação  que acontece no Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo  mira uma quadrilha que usa contêineres transportados em navios de carga para enviar cocaína para a Europa. No total 12 pessoas foram presas no Rio de Janeiro.

Ao todo, são 15 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão. No Espírito Santo são dois mandados e em São Paulo um, além dos 12 já cumpridos no Rio. Entre os detidos estão empresários de transportadoras que foram presos em condomínios de luxo, motoristas de caminhão e fiscais aduaneiros.

Durante as investigações, foram apreendidas quatro toneladas de cocaína nos portos do Rio de Janeiro (RJ), de Vitória (ES), de Santos (SP), de Salvador (BA) e no Porto de Suape (PE). No Rio, equipes foram a um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste da capital. 100 policiais federais foram mobilizados, no total.

Your browser does not support the audio element. PF faz operação contra o tráfico internacional de drogas via porto no ES

Também foram realizadas apreensões nos portos de Antuérpia, na Bélgica; Gioia Tauro, na Itália e Valência, na Espanha, utilizando-se dos institutos de cooperação policial internacional.

INVESTIGAÇÕES

As investigações da Polícia Federal, que duraram aproximadamente um ano e contaram com a Receita Federal, apontaram que a quadrilha agia enviando drogas para a Europa através de contêineres, que eram transportados em navios de carga.

A droga tinha origem em três países que fazem fronteira com o Brasil: Bolívia, Colômbia e Peru. Os investigados vão responder por tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico. As penas podem chegar a 25 anos de reclusão.

Segundo as investigações, o grupo agia em conjunto com organizações criminosas internacionais, como as máfias italiana, russa e albanesa.

A quadrilha utilizava logística própria para operar o esquema através de empresas brasileiras e estrangeiras. A quadrilha escolhia um contêiner, com uma carga original que passasse despercebida pelos fiscais. Os donos originais dessas mercadorias não sabiam que drogas eram transportadas nessas remessas.

NOME DA OPERAÇÃO

A operação foi batizada de Antigoon, uma referência a uma lenda sobre a origem do nome da cidade de Antuérpia, principal destino da droga na Europa. Segundo a lenda, um gigante chamado Antigoon cobrava valores de quem atravessasse o rio Escalda e cortava uma das mãos daqueles que se recusassem a pagar.

Antigoon foi morto por um jovem chamado Brabo, que cortou a mão do próprio gigante e atirou-a ao rio. Daí o nome Antwerpen; do holandês hand (mão) e wearpan (arremessar).

APREENSÕES ANTERIORES NO ESTADO

O material já estava embarcado em um navio, quando foi encontrado pelo Serviço de Vigilância e Controle Aduaneiro (Sevig) da Alfândega da Receita Federal. O contêiner seguiria para o Porto de Santos antes do embarque para o exterior.

No mês de abril, um mexicano foi preso suspeito de integrar uma organização criminosa de tráfico internacional de droga , quando se preparava para embarcar em um voo para o México. Na operação batizada de Blockbuster, foram apreendidas cerca de 123 kg de cocaína ocultadas no interior de um bloco de granito que seria exportado.