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PF faz operação contra exploração sexual infantil no ES

Ainda em fase inicial, 40 policiais federais participam da operação e realizam o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 13:07

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 13:07

Polícia deflagrou a Operação Penapes nesta quarta-feira Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal no Espírito Santo deflagrou na manhã desta quarta-feira (24) uma operação para combater o compartilhamento de arquivos que contenham exploração sexual de crianças. Ainda em fase inicial, 40 policiais federais participam da operação e realizam o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados. Na manhã desta quarta, uma pessoa foi presa em flagrante e três HDs foram enviados a perícia para análise.
Batizada de Operação Penapes - em referência ao Deus da mitologia romana que protegia a família -, as investigações começaram por conta do rastreamento da internet e do afastamento do sigilo telemático dos IPs (endereço de acesso ao site), que permitiram identificar usuários que compartilham arquivos com exploração sexual.
Os investigados vão responder pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, com pena entre dois e seis anos de prisão, e podem responder ainda pelo crime de posse de arquivos, que no caso de flagrante,  pode chegar a quatro anos de reclusão.
PF faz operação contra exploração sexual infantil no ES

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