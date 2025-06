Crime online

PF apreende computador com 500 GB de vídeos de abuso sexual e prende suspeito em Cachoeiro

Homem foi preso em flagrante após ser identificado compartilhando arquivos ilegais envolvendo menores em um site; ele poderá responder por dois crimes

Cerca de 500 GB de vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes foram encontrados no computador de um homem em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A apreensão foi realizada pela Polícia Federal na quarta-feira (18) e faz parte de investigações que iniciaram em março de 2025. O suspeito, que não teve nome divulgado, foi identificado pela PF compartilhando os arquivos ilegais em um site. >