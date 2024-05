PF apreende centenas de caixas de anabolizantes e prende dois homens no ES

Polícia Federal desarticulou quadrilha durante a operação, realizada em Cachoeiro de Itapemirim (ES) e em três cidades de São Paulo

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (7) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, dois homens suspeitos de integrarem uma quadrilha de comércio ilegal de anabolizantes. Os indivíduos foram presos em flagrante durante a Operação Fermento, também deflagrada em São Paulo. Ao todo, 28 policiais participaram do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nos dois Estados, que culminaram ainda em centenas de caixas de anabolizantes apreendidas.