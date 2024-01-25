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Em Aracruz

PF apreende celulares de quadrilha suspeita de fraudar Auxílio Emergencial no ES

Caso condenados, os investigados poderão responder pelo crime de furto qualificado, cuja pena varia de dois a oito anos
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 jan 2024 às 14:55

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 14:55

A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (25) em uma residência no município de Aracruz
A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (25) em uma residência no município de Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal
Uma residência localizada no município de Aracruz foi alvo de uma operação de busca e apreensão realizada por equipes da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (25). A ação aconteceu em virtude de uma investigação que apontou a existência de uma quadrilha que realizava fraudes para desvio de valores pagos pelo Governo Federal durante o período da pandemia. Durante as buscas, foram apreendidos dois celulares.  Não foi informado o nome dos suspeitos.

Como a quadrilha agia?

No primeiro momento, os suspeitos realizavam cadastros falsos no aplicativo CAIXA TEM, da Caixa Econômica Federal, requerendo o benefício. Como a Caixa não permitia a realização de transferências eletrônicas e saques, eles emitiam boletos bancários e efetuavam os pagamentos com o recurso do auxílio emergencial.
Dessa forma, os fraudadores passavam a receber os valores via contas abertas em várias empresas de serviços financeiros digitais, as chamadas Fintechs, criadas para facilitar operações de compra e venda realizadas entre usuários de plataformas de e-commerce.
Caso condenados, os investigados poderão responder pelo crime de furto qualificado, cuja penas varia de dois a oito anos. Não foi informado os valores que o grupo obteve por meio do esquema, nem por quanto tempo a quadrilha atuou. As investigações, segundo a Polícia Federal, irão prosseguir.

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