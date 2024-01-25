PF apreende celulares de quadrilha suspeita de fraudar Auxílio Emergencial no ES

A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (25) em uma residência no município de Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Uma residência localizada no município de Aracruz foi alvo de uma operação de busca e apreensão realizada por equipes da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (25). A ação aconteceu em virtude de uma investigação que apontou a existência de uma quadrilha que realizava fraudes para desvio de valores pagos pelo Governo Federal durante o período da pandemia. Durante as buscas, foram apreendidos dois celulares. Não foi informado o nome dos suspeitos.

Como a quadrilha agia?

No primeiro momento, os suspeitos realizavam cadastros falsos no aplicativo CAIXA TEM, da Caixa Econômica Federal, requerendo o benefício. Como a Caixa não permitia a realização de transferências eletrônicas e saques, eles emitiam boletos bancários e efetuavam os pagamentos com o recurso do auxílio emergencial.

Dessa forma, os fraudadores passavam a receber os valores via contas abertas em várias empresas de serviços financeiros digitais, as chamadas Fintechs, criadas para facilitar operações de compra e venda realizadas entre usuários de plataformas de e-commerce.