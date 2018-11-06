Perseguido e baleado, homem invade escola em Afonso Cláudio

Tiroteio perto de escola em Afonso Cláudio, região Serrana do ES, na manhã desta terça-feira (06) Crédito: Valtinho Send

Uma perseguição seguida de tiros terminou dentro de uma escola municipal, em Afonso Cláudio , por volta de 7h desta terça-feira (6). A ação deixou um homem baleado e moradores assustados. De acordo com a Defesa Civil do município, a vítima, de 34 anos, foi atingida por vários tiros, um deles na cabeça.

O coordenador da Defesa Civil municipal, Luiz Marcos Eller, relatou que os disparos tiveram início pelas ruas da cidade e terminou na escola municipal São Vicente de Paula, que, após o crime, interrompeu as atividades desta terça-feira.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Anália Viera de Souza. Para se esconder do atirador, a vítima correu para dentro da escola, que estava aberta, pois era o horário da abertura dos portões. O homem conseguiu se esconder dentro de uma sala que estava vazia. O atirador ficou do portão, de onde efetuou os disparos.

O homem baleado, de acordo com o coordenador da Defesa Civil, foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula. Devido à gravidade dos ferimentos, a vitima foi transferida em uma ambulância do Samu para um hospital da Grande Vitória.

O suspeito estava de capacete e fugiu em uma motocicleta sentido Brejetuba. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas a Polícia Civil está ouvindo testemunhas. Denúncias podem ser feitas pelo telefone do Disque denúncia 181 ou pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br , não é necessário se identificar.

FUNCIONÁRIOS ASSUSTADOS

Na hora dos tiros, os alunos foram amparados por funcionários da escola que os esconderam dentro da secretaria. Outras pessoas não se feriram. A diretora Fabrícia Brandão contou que foi um momento muito difícil.

Nós passamos por um momento muito difícil na escola São Vicente. Vimos a mão de Deus a todo momento. O rapaz, no desespero, entrou na escola e o atirador veio atrás. Era momento da entrada e tinham algumas crianças no portão. As funcionárias ouviram os disparos e não exitaram em proteger as crianças, abriram o portão e encaminharam todos para a secretaria. O rapaz foi atingido no portão de entrada e se arrastou para dentro de uma sala de aula, contou.

Para Fabrícia, agora o momento é de agradecer. Estamos muito abalados e muito agradecidos por não ter acontecido nada com as nossas funcionárias e com as nossas crianças, finalizou.

As aulas serão retomadas nesta quarta-feira (07).

PREFEITURA DIVULGA NOTA

Na manhã desta terça-feira (06), um homem foi perseguido e baleado no bairro São Vicente e correu para se abrigar dentro da Escola Municipal São Vicente. Era o horário de entrada e alguns alunos estavam chegando, mas as funcionárias, ao ouvirem os disparos, protegeram as crianças e encaminharam elas para a Secretaria.

O rapaz foi atingido no portão de entrada e se arrastou para dentro de uma sala de aula, que estava vazia. O atirador não entrou nas dependências da escola, atirou do portão. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Vicente de Paulo.

A direção da Escola São Vicente informa que alunos e funcionários não foram feridos e estão bem, apesar de abalados. As aulas na unidade de ensino foram suspensas nesta terça-feira (06). A direção ressalta ainda que a escola está numa região tranquila e este foi um caso atípico.

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