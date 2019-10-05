Na Serra

Perseguição termina com carro roubado colidindo contra viatura policial

Motorista de aplicativo foi abordado, no final da noite desta sexta-feira (04), na Serra, por dois adolescentes

Perseguição terminou com colisão na noite desta sexta-feira (04), na Serra Crédito: Internauta

Cerca de meia hora antes da meia noite da última sexta-feira (04), debaixo de forte chuva, um motorista de aplicativo foi abordado por dois menores, em Valparaíso na Serra. Na fuga, os adolescentes foram perseguidos pela Polícia Militar e acabaram colidindo com uma viatura.

Após ter o carro levado, a vítima ligou para o Ciodes e informou o que havia ocorrido. Com a ajuda do sistema de rastreamento do automóvel, o veículo modelo Polo foi localizado em Parque Residencial Laranjeiras e, então, uma perseguição começou.

Já próximo ao Parque da Cidade, o Polo colidiu contra uma árvore e capotou. Depois, se chocou com uma viaturas da Força Tática da PM e foi cercado.

A bordo do carro estavam dois menores, que não tiveram a idade revelada. Segundo informações da Polícia Militar, foi encontrada e apreendida, com os jovens, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 38.

Os adolescentes foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves e, após avaliação, seriam levados à Delegacia Regional da Serra. Apenas um dos dois suspeito teve ferimentos leves.

