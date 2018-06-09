Perseguição policial termina em acidente e um detido em Cariacica

Uma perseguição policial terminou em acidente e um homem detido na noite desta sexta-feira (8). Dois criminosos, que estavam com uma arma falsa, roubaram um carro em Vila Velha e colidiram contra uma casa, no bairro Vista Mar, em Cariacica, por volta das 21h30.

Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a vítima estava dentro do veículo com uma criança, quando foi abordada pela dupla. A mulher entregou o carro e, logo após o crime, acionou os agentes da guarda, que foram atrás dos suspeitos. Encurralados, eles bateram contra uma residência em Cariacica. Um dos acusados conseguiu fugir e o outro foi detido. Ninguém se feriu.