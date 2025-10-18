Home
Perseguição policial termina em acidente e dois mortos em Cachoeiro

André Borghi

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12:27

A perseguição policial aconteceu na madrugada de sábado (18)
A fuga aconteceu na madrugada deste sábado (18), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma perseguição terminou em acidente e morte de dois motociclistas, de 19 e de 21 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (18). Um dos pilotos estava fugindo da polícia, enquanto a outra vítima estava apenas passando pelo local quando foi atingida pela moto do suspeito. As identidades deles não foram divulgadas, nem qual idade corresponde a cada um dos envolvidos.

A Polícia Militar informou que recebeu a informação de que dois indivíduos, sendo um armado, estavam em motos agindo de forma suspeita no bairro Paraíso. Ao fazer o patrulhamento, os agentes viram um deles com uma arma de fogo na cintura. Neste momento, o homem fugiu. Em seguida, o motociclista foi encontrado novamente na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no entanto, continuou acelerando. Os policiais chegaram a disparar durante a perseguição. 

O motociclista passou pelo bairro Amarelo, fazendo manobras perigosas e entrando na contramão, até que, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, o suspeito bateu de frente com outra motocicleta que estava no sentido contrário.

Os dois ficaram gravemente feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas tanto o suspeito quanto o motociclista atingido por ele não resistiram. 

A Polícia Científica (PCIES) informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML), da Polícia Científica, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação e detalhou que não consta apreensão de arma nessa ocorrência. 

