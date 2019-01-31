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Moto roubada

Perseguição policial termina com detidos em Vitória

Até mesmo um helicóptero da Polícia Militar foi usado. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira (31), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 20:20

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

31 jan 2019 às 20:20
A moto foi apreendida pela polícia Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória
Um casal, ambos de 18 anos, foi detido após um ponto do cerco eletrônico, localizado no Centro de Vitória, identificar que o acusado estava em uma moto roubada. Houve perseguição policial a até mesmo um helicóptero da Polícia Militar foi usado. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira (31), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Capital.
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De acordo com a PM, o rapaz passou pelo cerco e uma viatura da polícia, que estava na Praça Oito, no Centro, foi atrás do suspeito. O motociclista tentou escapar subindo pelo canteiro central algumas vezes e chegou a entrar na contramão. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, ele colidiu em um veículo, tentou fugir novamente, mas foi detido. A carona do veículo, de 18 anos, tentou se evadir do local, mas também foi detida. 
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O casal foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Segundo a PM, o homem possuí passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A polícia ainda afirmou que ele faz parte do tráfico de drogas do Bairro Itararé, em Vitória. Com o acusado, foi encontrado uma bucha de maconha. 
A Polícia Civil informou, em nota, que o conduzido foi autuado por receptação e posse de droga para consumo próprio. Uma fiança foi arbitrada e, caso ele não pague a fiança, será encaminhado ao presídio. Já a mulher conduzida foi ouvida e liberada.
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