Perseguição policial termina com detidos em Vitória

De acordo com a PM, o rapaz passou pelo cerco e uma viatura da polícia, que estava na, no Centro, foi atrás do suspeito. O motociclista tentou escapar subindo pelo canteiro central algumas vezes e chegou a entrar na contramão. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, ele colidiu em um veículo, tentou fugir novamente, mas foi detido. A carona do veículo, de 18 anos, tentou se evadir do local, mas também foi detida.