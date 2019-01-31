Perseguição policial termina com detidos em Vitória

Um casal, ambos de 18 anos, foi detido após um ponto do cerco eletrônico, localizado no Centro de Vitória, identificar que o acusado estava em uma moto roubada. Houve perseguição policial a até mesmo um helicóptero da Polícia Militar foi usado. A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira (31), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Capital.
De acordo com a PM, o rapaz passou pelo cerco e uma viatura da polícia, que estava na Praça Oito, no Centro, foi atrás do suspeito. O motociclista tentou escapar subindo pelo canteiro central algumas vezes e chegou a entrar na contramão. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, ele colidiu em um veículo, tentou fugir novamente, mas foi detido. A carona do veículo, de 18 anos, tentou se evadir do local, mas também foi detida.
O casal foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Segundo a PM, o homem possuí passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A polícia ainda afirmou que ele faz parte do tráfico de drogas do Bairro Itararé, em Vitória. Com o acusado, foi encontrado uma bucha de maconha.
A Polícia Civil informou, em nota, que o conduzido foi autuado por receptação e posse de droga para consumo próprio. Uma fiança foi arbitrada e, caso ele não pague a fiança, será encaminhado ao presídio. Já a mulher conduzida foi ouvida e liberada.