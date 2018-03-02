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Crime

Perseguição e tiros na Reta da Penha em Vitória

Os bandidos roubaram o carro de um casal no bairro Maria Ortiz, em Vitória

Publicado em 02 de Março de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 20:34
Assaltantes foram perseguidos pela polícia na avenida Nossa Senhora da Penha Crédito: Manoela Albuquerque
Tiros, perseguição e desespero. Esse foi o cenário presenciado por quem passava pela Reta da Penha, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (2). Segundo a polícia, dois criminosos roubaram o carro de um casal no bairro Maria Ortiz, em Vitória, e fugiram em direção ao Centro. Com o apoio da Guarda Municipal, os policiais fizeram um cerco e prenderam os bandidos na Praça do Cauê.
Após o assalto, as vítimas entraram em contato com o Ciodes informando as características do veículo e dos criminosos. Uma viatura da polícia armou um cerco na Reta da Penha com o apoio de dois agentes da Guarda que estavam de bicicleta. No entanto, os criminosos furaram o bloqueio com o Fiat Uno, de cor vermelha, invadiram a contramão e só pararam o veículo na Praça do Cauê. Eles tentaram fugir a pé, mas acabaram presos.
Populares contaram que ouviram dois tiros no momento da perseguição. Com medo, muitas pessoas correram para dentro dos comércios na tentativa de se abrigarem. De acordo com as testemunhas, a confusão aconteceu por volta das 15h30. Ao perceberem o bloqueio da polícia, os bandidos aceleraram para ultrapassar o cerco, invadiram a contramão em direção ao Aeroporto de Vitória e seguiram em alta velocidade até a Praça do Cauê, sentido Terceira Ponte.
Testemunhas informaram que ouviram dois disparos. A polícia não informou se os tiros foram efetuados pelos bandidos ou pelos policiais.
Apesar do desespero das testemunhas, um morador da região, de 57 anos, que preferiu não se identificar, contou que não se assustou com a perseguição. Segundo ele, cenas semelhantes acontecem frequentemente na Reta da Penha porque a via é movimentada e utilizada por criminosos no momento de fugas.

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