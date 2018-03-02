Perseguição e tiros na Reta da Penha: bebê estava em carro roubado

Assaltantes foram perseguidos pela polícia na avenida Nossa Senhora da Penha Crédito: Manoela Albuquerque/ G1 ES

perseguição policial com direito a tiros na Reta da Penha, na tarde desta sexta-feira (2), aconteceu no final da orla de Maria Ortiz. O servidor público, de 27 anos, contou que, acompanhado da esposa e da sobrinha, de 1 ano e 11 meses, foi ao local buscar o pai que estava pescando na região. Enquanto a vítima colocava o caiaque em cima do carro, os bandidos armados anunciaram o assalto. O roubo de carro que resultou nacom direito a tiros na Reta da Penha, na tarde desta sexta-feira (2), aconteceu no final da orla de Maria Ortiz. O servidor público, de 27 anos, contou que, acompanhado da esposa e da sobrinha, de 1 ano e 11 meses, foi ao local buscar o pai que estava pescando na região. Enquanto a vítima colocava o caiaque em cima do carro, os bandidos armados anunciaram o assalto.

Na verdade foi tudo bem rápido. Assim que eu tinha acabado de colocar o caiaque em cima do carro, minha porta ainda estava aberta, minha esposa entrou no veículo com a neném. Aí eu já escutei eles falando sai, sai, sai, perdeu. Eles disseram que só queriam o carro. Desliguei o veículo, minha esposa saiu e eles entraram e arrancaram, explicou.

Depois dos criminosos saírem com o veículo, o servidor público contou que ligou para o Ciodes e passou todas as informações sobre o assalto.

Meu celular ficou no meu bolso. Aí eu liguei para o Ciodes. Isso demorou uns cinco minutos. No máximo 10 minutos depois, o Ciodes me retornou falando que tinham visto meu carro na Reta da Penha. Depois de cinco minutos me avisaram que tinham recuperado o veículo. Temos que agradecer bastante a Guarda e a polícia porque eles foram muito rápidos na ação e recuperaram meu carro.