Perseguição a motociclista armado termina em acidente em Cariacica

Uma perseguição da Guarda Municipal de Cariacica terminou em acidente no bairro Santana, na tarde desta quarta-feira (17). Segundo a corporação, os agentes tentavam abordar um motociclista armado, que conseguiu fugir.





A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o motorista da viatura perdeu o controle da direção ao fazer uma curva para entrar em uma ladeira. O veículo saiu da pista, foi parar em uma rua lateral e atingiu um carro e uma barraca de churrasquinho.





No carro estava um casal que aguardava o filho sair da escola, mas apenas a mulher se feriu.





Segundo a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e as vítimas tiveram ferimentos leves. A corporação informou que o motociclista iniciou a fuga ao perceber a presença dos agentes. "A ocorrência foi devidamente registrada e as circunstâncias do acidente serão apuradas", informou.