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Grande Vitória

Perseguição a motociclista armado termina em acidente em Cariacica

No carro atingido pela viatura estava um casal que aguardava o filho sair da escola. A mulher foi atendimento pelo resgate do Samu/192

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 17:00

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

17 jun 2026 às 17:00

Uma perseguição da Guarda Municipal de Cariacica terminou em acidente no bairro Santana, na tarde desta quarta-feira (17). Segundo a corporação, os agentes tentavam abordar um motociclista armado, que conseguiu fugir.


A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o motorista da viatura perdeu o controle da direção ao fazer uma curva para entrar em uma ladeira. O veículo saiu da pista, foi parar em uma rua lateral e atingiu um carro e uma barraca de churrasquinho.


No carro estava um casal que aguardava o filho sair da escola, mas apenas a mulher se feriu.


Segundo a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e as vítimas tiveram ferimentos leves. A corporação informou que o motociclista iniciou a fuga ao perceber a presença dos agentes. "A ocorrência foi devidamente registrada e as circunstâncias do acidente serão apuradas", informou.

(Com informações de Alice Sousa, da TV Gazeta)


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