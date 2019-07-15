Crime em obra

Pedreiro matou e concretou mulher em Vila Velha por causa de R$ 50

Lucas Raphael dos Santos Silva, foi preso em Minas Gerais e confessou o crime, ocorrido na Praia da Costa

Publicado em 15 de julho de 2019 às 18:35 - Atualizado há 6 anos

O pedreiro Lucas Raphael confessou que matou e concretou mulher em obra de Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

R$ 50. Foi por conta de uma nota neste valor que um pedreiro de 33 anos matou e concretou uma mulher ainda não identificada em uma obra na Praia da Costa, em Vila Velha, no dia 10 de abril deste ano. O acusado, o pedreiro Lucas Raphael dos Santos Silva, foi preso em Minas Gerais na última sexta-feira (12) e confessou o crime. De acordo com ele, a vítima foi morta porque teria roubado uma nota de R$ 50 do acusado.

INVESTIGAÇÃO E PRISÃO

A prisão foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, segundo informações da delegada Raffaella Almeida, titular da DHPM, logo após o corpo ser encontrado as investigações começaram e testemunhas foram ouvidas. A polícia desconfiou do pedreiro logo no início porque, logo após o crime, o acusado sumiu da obra onde trabalhava e morava.

A delegada informou também que Lucas Raphael era conhecido nas redondezas apenas pelo primeiro nome e pelo apelido de "Mineirinho", que gerou a desconfiança da polícia de que ele poderia ser natural de Minas Gerais. A delegada entrou em contato com a Polícia de Minas Gerais e, com o primeiro nome, apelido e um dos sobrenomes, conseguiu identificar o pedreiro. A partir daí, as buscas começaram com foco no Estado de Minas Gerais com o apoio do grupo tático da Polícia Civil de lá.

Ele apertou o corpo dela até a mulher desfalecer. Pegou o corpo e, para tentar se esquivar de punição pelo homicídio, tentou ocultá-lo jogando no vão Raffaella Almeida, titular da DHPM •

A VERSÃO DO ASSASSINO

Em depoimento, Lucas confessou o crime e contou à delegada que, na sexta-feira anterior à morte da vítima, foi aniversário dele, e que ele estava com uma quantia em dinheiro para comprar marmita para os pedreiros que trabalhavam na obra, com o dinheiro que tinha sido arrecadado no local. Com a quantia, ao invés de comprar as marmitas, "Mineirinho" comprou drogas e teria passado madrugada do aniversário consumindo cocaína.

Encontro de cadáver em obra na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Reprodução/Whatsapp

No dia seguinte, ele disse em depoimento que saiu para comprar mais drogas — foi quando ele encontrou a vítima, que era conhecida como "De menor" ou "Sem calcinha" na casa do traficante que vendia as substâncias. Os dois usaram juntos na obra em que Lucas Raphael trabalhava. Compraram crack e foram consumir lá.

Ele parecia um pouco arrependido. Não tinha passagens pela polícia. Agora ele está no Centro de Triagem de Viana Raffaella Almeida, titular da DHPM •

Chegando na obra, Lucas contou que, antes de usar o crack, resolveu ir até o portão checar se estava trancado. Ele disse que tinha deixado uma quantia de R$ 50 na obra e, quando voltou, o dinheiro não estava mais lá. Foi quando ele e a vítima começaram a discutir. Havia uma academia próximo ao local e a mulher ameaçou gritar, foi quando o pedreiro deu um golpe estilo mata-leão e ela desmaiou. Ali, ele contou que achou que ela já estava morta. Pegou ela no colo e subiu em uma escada da obra para jogar o corpo em um vão.

Por não aguentar carregar a vítima no colo, ela caiu e bateu a cabeça. A delegada acredita que foi neste momento que ela morreu, já que a causa da morte, segundo o laudo do Departamento Médico Legal (DML) é de traumatismo craniano. Novamente teria pegado o corpo e subido a escada para jogar o corpo no vão. Ele conta que preparou a massa de concreto e jogou em cima do corpo. Depois do crime, ele desapareceu e fugiu para Minas Gerais.

Corpo encontrado em obra na Praia da Costa em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Ainda em depoimento, o pedreiro disse que estava arrependido e que tudo aconteceu devido ao intenso uso de drogas naquele dia, e disse também que não conhecia a vítima. Após aplicar o golpe de mata-leão, Lucas Raphael afirmou que teria encontrado os R$ 50 junto ao corpo da mulher.

VEJA VÍDEO

O pedreiro está detido por meio de mandado de prisão temporária e será autuado por homicídio e ocultação de cadáver.

CORPO ATÉ HOJE À ESPERA DE RECONHECIMENTO

A delegada faz um apelo para que a vítima seja identificada. Até hoje, não apareceu ninguém da família para reconhecer o corpo. Ela não tinha documentos, possuía duas tatuagens — sendo uma estrela de Davi na panturrilha esquerda e outra tatuagem na panturrilha direita, com um coração, uma âncora com um laço de fita da cor rosa escrito "Jesus".

No início das investigações, o delegado José Lopes também tinha feito um apelo para que qualquer pessoa que conhecia a vítima procurasse a polícia para passar mais informações sobre ela.

"Se a gente tivesse ao menos o primeiro nome seria mais fácil identificá-la. Ela vivia pela região, outras pessoas em situação de rua deveriam conhecê-la. Já checamos com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas e não há ninguém procurando por uma mulher com as características da vítima concretada", lamentou uma funcionária do DML na época. A mulher aparentava ter entre 25 e 30 anos, usava um short cinza, cropped azul e branco e um biquíni de cor azul.

