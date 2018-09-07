Pedreiro leva facada após agredir a esposa na Serra

Um pedreiro de 30 anos foi esfaqueado pela esposa depois de agredi-la, na noite desta quinta-feira (06), no bairro Castelândia, na Serra.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o pedreiro chegou em casa embriagado e começou a discutir com a esposa. Ela também havia chegado em casa havia pouco tempo, pois estava com uma criança no hospital.
Durante a discussão, o pedreiro agrediu a esposa com socos e, na tentativa de se defender, ela usou uma faca contra o marido. Ele foi ferido no braço.
A esposa foi quem acionou o socorro e também a polícia. O pedreiro ferido foi levado para o Hospital Jayme dos Santos, onde foi medicado. A mulher foi encaminhada para a delegacia onde prestou depoimento e foi liberada.