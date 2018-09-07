Pedreiro leva facada após agredir a esposa na Serra

Policiais da DHPP atenderam a ocorrência Crédito: Fernando Madeira

Um pedreiro de 30 anos foi esfaqueado pela esposa depois de agredi-la, na noite desta quinta-feira (06), no bairro Castelândia, na Serra.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o pedreiro chegou em casa embriagado e começou a discutir com a esposa. Ela também havia chegado em casa havia pouco tempo, pois estava com uma criança no hospital.

Durante a discussão, o pedreiro agrediu a esposa com socos e, na tentativa de se defender, ela usou uma faca contra o marido. Ele foi ferido no braço.