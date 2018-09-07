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Em Castelândia

Pedreiro leva facada após agredir a esposa na Serra

Embriagado, o pedreiro agrediu a esposa com socos, que usou uma faca para se defender do marido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 12:10

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 12:10

Policiais da DHPP atenderam a ocorrência Crédito: Fernando Madeira
Um pedreiro de 30 anos foi esfaqueado pela esposa depois de agredi-la, na noite desta quinta-feira (06), no bairro Castelândia, na Serra.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o pedreiro chegou em casa embriagado e começou a discutir com a esposa. Ela também havia chegado em casa havia pouco tempo, pois estava com uma criança no hospital.
Durante a discussão, o pedreiro agrediu a esposa com socos e, na tentativa de se defender, ela usou uma faca contra o marido. Ele foi ferido no braço.
A esposa foi quem acionou o socorro e também a polícia. O pedreiro ferido foi levado para o Hospital Jayme dos Santos, onde foi medicado. A mulher foi encaminhada para a delegacia onde prestou depoimento e foi liberada.

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