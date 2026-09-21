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Violência

Pedreiro é preso após esfaquear a avó da ex-esposa na Serra

Mulher de 73 anos foi atingida quatro vezes após o suspeito invadir a casa onde ela estava com a neta; a ex-companheira dele também foi ferida

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 11:09

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 set 2026 às 11:09
Idosa é esfaqueada pelo ex-marido da neta na Serra
Idosa é esfaqueada pelo ex-marido da neta na Serra Viviane Lopes

Uma idosa de 73 anos foi esfaqueada pelo ex-marido da neta na noite de domingo (20), no bairro Cidade Nova da Serra, na Serra. O pedreiro de 35 anos também feriu a ex-companheira, de 34, no dedo durante a ação.


Conforme apuração da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, a idosa foi encontrada caída no chão pela própria filha, uma cuidadora de idosos, de 56 anos.


A mulher contou que o pedreiro foi casado com sua filha por 15 anos. O casal teve duas filhas e estava separado havia aproximadamente um mês. Segundo ela, o relacionamento terminou devido ao comportamento agressivo do homem.


Ainda de acordo com a cuidadora, o pedreiro tinha problemas com bebida alcoólica e, desde a separação, vinha ameaçando a ex-companheira.


Na noite de domingo, o homem teria arrombado a porta da residência e invadido o imóvel. Ele entrou no quarto onde a ex-companheira estava com a avó dela e esfaqueou a idosa quatro vezes.


Durante a invasão, a ex-companheira conseguiu fugir pela janela e pediu ajuda. Após o crime, o homem teria enviado um áudio dizendo que a mulher "mereceu".


O suspeito fugiu do local, mas foi encontrado pela Polícia Militar ainda no bairro. Segundo a corporação, durante a abordagem, ele afirmou aos militares que as duas mulheres mereciam as facadas.


A ex-companheira já havia procurado a delegacia na semana anterior e solicitado uma medida protetiva contra o homem.


Ele foi levado para a Delegacia Regional da Serra. A idosa foi socorrida por uma ambulância da Ecovias Capixaba, que fica próximo à residência onde ocorreu o crime. Ela sofreu perfurações nas costas e no tórax e foi encaminhada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves. Até a publicação desta matéria, não havia previsão de alta.


Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio cometida no contexto de violência doméstica e tentativa de feminicídio cometida contra pessoa maior de 60 anos. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Ainda conforme a corporação, as vítimas solicitaram Medida Protetiva de Urgência (MPU) em desfavor do suspeito.


* Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta. 

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