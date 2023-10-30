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Avenida Beira-Mar

Pedreiro é morto e atirador é baleado em confusão no Centro de Vitória

Adolescente de 17 anos, que seria autor dos disparos, teve a arma tomada por amigo da vítima; caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2023 às 14:44

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 14:44

Pedreiro Endio Carreiro, de 33 anos, morto a tiros no Centro de Vitória
Pedreiro Endio Carreiro, de 33 anos, foi morto a tiros no Centro de Vitória Crédito: Acervo familiar
O pedreiro Endio Carreiro, de 33 anos, foi morto com quatro disparos nas costas na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, no Centro de Vitória, durante a madrugada desta segunda-feira (30). Um adolescente de 17 anos, que seria o atirador, teve a arma tomada por um amigo da vítima e também foi baleado. 
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, familiares contaram que a vítima havia ido lanchar no Centro de Vitória e, quando estava indo embora, o pedreiro viu alguns amigos usando drogas. De acordo com o irmão, Endio teria se unido ao grupo e, em um dado momento, houve uma confusão. 
"O PM que atendeu a ocorrência relatou que começou uma discussão, que o atirador puxou a arma e atirou. O amigo que estava com ele voou no atirador, tomou a arma do atirador e fez um disparo que atingiu o atirador"
Ebert Carreiro - Irmão de Endio
Polícia Militar informou que a equipe chegou ao local e viu uma vítima caída e rodeada por populares que informaram que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já tinha sido acionado. "Quando a ambulância chegou, o óbito da vítima foi constatado. Outro homem também havia sido ferido e fugiu do local em uma motoneta. Em seguida, o videomonitoramento da Prefeitura de Vitória informou que o indivíduo ferido havia fugido sentido à Santa Casa. Posteriormente, o hospital fez contato com o Ciodes e relatou que um menor de 17 anos teria dado entrada baleado na perna esquerda, na altura da coxa, e um ferimento na mão esquerda. Com o apoio da PM, ele foi transferido para o HEUE pelo Samu", detalhou a corporação. 
O adolescente disse aos policiais que estava presente na ocorrência do homicídio. "O videomonitoramento da Prefeitura de Vitória informou que a motoneta estava na subida para o Morro do Quadro. Prontamente, policiais foram ao local e encontraram o veículo, com sangue e com a trava do baú sob o banco violada. A motoneta foi guinchada para o pátio", completou a PM. 
Após os tiros, houve correria no Centro da Capital. Quem vive na região ficou assustado. "Acordei com gritaria, muita gente, a PM chegou rapidamente, várias viaturas, Samu, mas quando chegou só identificaram o óbito", disse uma moradora, sem se identificar, à TV Gazeta.
Agora, a família espera que o crime seja solucionado. "Que a justiça venha a se cumprir, apurar os fatos, ver o que houve de verdade e que o culpado venha a pagar", desabafou Ebert Carreiro, em entrevista à TV Gazeta.
Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

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