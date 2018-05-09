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Estupro

Pedófilo usou rede social para pedir fim da violência contra mulheres

Diniz Horácio da Silva, 47 anos, ex-servidor da Prefeitura Municipal de Vitória preso em flagrante por abusar de uma menina de 12 anos

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 00:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 00:21
O acusado Diniz da Silva disse que foi vítima de uma armação e que é inocente Crédito: Glacieri Carraretto
Diniz Horácio da Silva, 47 anos, ex-servidor da Prefeitura Municipal de Vitória preso em flagrante por abusar de uma menina de 12 anos, usou uma rede social para compartilhar uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Na publicação, o acusado pede pelo fim da violência contra as mulheres.
Eu quero desejar a todas as mulheres, de vitória e do Estado do Espírito Santo e do Brasil, um dia repleto de saúde paz e harmonia e pedir vamos acabar com a violência contra as mulheres, diz o texto compartilhado pelo ex-servidor.
Além da página onde foi compartilhada a homenagem, Diniz tem outros quatros perfis na mesma rede social. Em uma das páginas, o ex-servidor tem apenas 187 amigos, a maioria meninas jovens. De acordo o delegado responsável pelo caso, Lorenzo Pazolini, o ex-servidor usava as redes sociais para aliciar as vítimas.
> Pedófilo preso em flagrante em Vitória fez mais vítimas, diz delegado
A polícia civil prendeu o ex-servidor em flagrante na manhã desta terça-feira (8), em Vitória. Ele foi flagrado praticando relação sexual com uma menina de 12 anos.
De acordo com o chefe da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Lorenzo Pazolini, o homem mantinha relação sexual com a criança mediante ao pagamento de uma quantia em dinheiro.
> Menina de 12 anos era estuprada e mantida presa em quarto em Vitória
"São cenas bastante fortes, porque nós conseguimos chegar na hora em que esse homem estava na cama com essa criança, mantendo relação sexual. Nós conseguimos comprovar a prática criminosa, ele vai ser autuado em flagrante delito tanto pela exploração sexual de crianças e adolescentes quanto por estupro de vulnerável", detalhou o delegado.
 

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