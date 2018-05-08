Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Pedófilo preso em flagrante em Vitória fez mais vítimas, diz delegado

O homem de 47 anos vai responder por estupro de vulnerável e, além disso, pelo aliciamento de jovens para exploração sexual

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 19:28
O acusado Diniz Horácio da Silva disse que foi vítima de uma armação e que é inocente Crédito: Glacieri Carrareto
Segundo o Chefe da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Lorenzo Pazolini, o acusado de estuprar uma menina de 12 anos em um bairro da Grande Vitória fez outras vítimas. A adolescente estava em um quarto na residência de Diniz Horácio da Silva, de 47 anos, quando ele foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (8).
"Nós recebemos uma denúncia anônima no dia 19 de abril narrando que, em uma residência de um bairro da Grande Vitória, tinha um grande fluxo, ou seja, um grande 'entra e sai' de adolescentes, principalmente no período noturno", explicou. "Essas adolescentes iam para a casa do acusado com a finalidade de se prostituir. Recebiam dinheiro para manter relações sexuais com o morados e com os amigos dele", informou o delegado.
VEJA VÍDEO

O delegado afirmou que a equipe da DPCA já conseguiu identificar e ouvir outras vítimas e que vai prosseguir com as investigações. "Temos certeza que havia um número maior de meninas", diz. Pazolini relatou que o mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta terça (8).
"Ao entrar no imóvel, arrombamos o quarto - que estava trancado - e flagramos o momento em que ele tinha acabado de manter relação sexual com a jovem. Ela disse que foi atraída até o local pelo dinheiro. Ele fazia o pagamento de 20 a 50 reais", disse.
ACUSADO ATRAÍA VÍTIMAS POR REDE SOCIAL
Segundo informação divulgada pelo delegado, o acusado fazia o primeiro contato com as vítimas por rede social. Ele se apresentava, atraía, chamava e convidava as jovens - também oferecia bebidas alcoólicas e, possivelmente, drogas.
Amigos do homem também frequentavam o local. "Em sua maioria, essas crianças mentiam para os pais. Essa jovem de hoje, por exemplo, falou para os pais que ia dormir na casa de uma amiga. Nosso alerta principal é que essas famílias fiquem atentas, que dialoguem, conversem, fiscalizem, sobretudo, o ambiente virtual que essas crianças e adolescentes frequentam", alerta o delegado Lorenzo Pazolini.
O homem vai responder por estupro de vulnerável e, além disso, pelo aliciamento de jovens para exploração sexual. "É uma conduta que, por si só, já é repugnante, ainda mais partindo de alguém que se diz líder comunitário, que já foi candidato de eleições passadas e, sobretudo, exercia uma função pública. Lamentamos muito esse fato", completou o delgado. Em vídeo, o abusador disse que foi vítima de uma armação e que é inocente.
"SOU INOCENTE"
O acusado Diniz Horácio da Silva diz que é inocento e foi "alvo de armação".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados