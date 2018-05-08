Pedófilo preso em flagrante em Vitória fez mais vítimas, diz delegado

O acusado Diniz Horácio da Silva disse que foi vítima de uma armação e que é inocente Crédito: Glacieri Carrareto

DPCA), delegado Lorenzo Pazolini, o acusado de estuprar uma menina de 12 anos em um bairro da Grande Vitória fez outras vítimas. A adolescente estava em um quarto na residência de Diniz Horácio da Silva, de 47 anos, quando ele foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (8). Segundo o Chefe da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (), delegado Lorenzo Pazolini, oem um bairro dafez outras vítimas. A adolescente estava em um quarto na residência de Diniz Horácio da Silva, de 47 anos, quando ele foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (8).

"Nós recebemos uma denúncia anônima no dia 19 de abril narrando que, em uma residência de um bairro da Grande Vitória, tinha um grande fluxo, ou seja, um grande 'entra e sai' de adolescentes, principalmente no período noturno", explicou. "Essas adolescentes iam para a casa do acusado com a finalidade de se prostituir. Recebiam dinheiro para manter relações sexuais com o morados e com os amigos dele", informou o delegado.

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O delegado afirmou que a equipe da DPCA já conseguiu identificar e ouvir outras vítimas e que vai prosseguir com as investigações. "Temos certeza que havia um número maior de meninas", diz. Pazolini relatou que o mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desta terça (8).

"Ao entrar no imóvel, arrombamos o quarto - que estava trancado - e flagramos o momento em que ele tinha acabado de manter relação sexual com a jovem. Ela disse que foi atraída até o local pelo dinheiro. Ele fazia o pagamento de 20 a 50 reais", disse.

ACUSADO ATRAÍA VÍTIMAS POR REDE SOCIAL

Segundo informação divulgada pelo delegado, o acusado fazia o primeiro contato com as vítimas por rede social. Ele se apresentava, atraía, chamava e convidava as jovens - também oferecia bebidas alcoólicas e, possivelmente, drogas.

Amigos do homem também frequentavam o local. "Em sua maioria, essas crianças mentiam para os pais. Essa jovem de hoje, por exemplo, falou para os pais que ia dormir na casa de uma amiga. Nosso alerta principal é que essas famílias fiquem atentas, que dialoguem, conversem, fiscalizem, sobretudo, o ambiente virtual que essas crianças e adolescentes frequentam", alerta o delegado Lorenzo Pazolini.

O homem vai responder por estupro de vulnerável e, além disso, pelo aliciamento de jovens para exploração sexual. "É uma conduta que, por si só, já é repugnante, ainda mais partindo de alguém que se diz líder comunitário, que já foi candidato de eleições passadas e, sobretudo, exercia uma função pública. Lamentamos muito esse fato", completou o delgado. Em vídeo, o abusador disse que foi vítima de uma armação e que é inocente.

"SOU INOCENTE"