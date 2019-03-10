'Pedi para evitar de sair', diz ex-sogra de professora grávida baleada

Ex-sogra de grávida baleada em Jacaraípe acompanha estado de saúde dela e da bebê no hospital Crédito: Ricardo Medeiros

A professora grávida, o marido dela e o filho de 15 anos estão morando em Jacaraípe há apenas um mês, depois de saírem de Serra Dourada. A avó do menino, Marilene da Conceição, havia pedido para que a professora não fosse à praia por segurança.

Eu havia falado, devido à violência de todo lugar, que evitasse ir à praia, em especial durante o carnaval. Se acontecesse alguma coisa, nem correr ela poderia por causa do barrigão. E, realmente, ela não foi. No sábado, ela saiu de casa apenas para passear com a avó dela que foi visitá-la na casa nova, contou.

Marilene chegou a falar por telefone com a avó da grávida, que a acompanhava na praia. Foi no momento em que comprava um picolé que a professora foi atingida pelo tiro, exatamente, na lateral da barriga.

Ela disse que parecia que havia estourado uma bola e quando olhou para baixo e viu que a barriga estava sangrando. Aguardaram o Samu chegar, o marido dela também foi chamado pois estava dando aula, e os policiais também foram para o local. Antes de o Samu chegar, os guardas-vidas da região prestaram auxílio, deitando-a em uma canga, detalhou Marilene, que é mãe do ex-marido da professora.

O pai da neném e marido da professora foi ao hospital e visitou a esposa durante a manhã deste domingo (10) e também retornou no horário de visita à tarde. Por estar na UTI, a vítima não pode ter acompanhante dentro do Hospital.

Preocupada e ansiosa para visitar a professora baleada e a neném no hospital, a cuidadora Marilene da Conceição, 59 anos, que é avó do filho mais velho da vítima, contou como soube do tiro.

Como a senhora soube dos disparos?

Meu neto, filho dela, de 15 anos me ligou e contou que a mãe dele havia sido baleada, estava no hospital e a irmãzinha havia nascido.

A vítima morava em Jacaraípe?

Ela e a família se mudaram para Jacaraípe há apenas um mês, pois foi transferida de colégio de onde dava aulas. Por isso ela estava acompanhada da avó dela, que havia ido visitá-los no novo bairro.

Qual o estado de saúde da professora e da filha?

Ela está acordada e com algumas restrições alimentares devido às cirurgias. A bala não ficou alojada, mas alguns órgãos foram perfurados. A neném também está bem, graças a Deus.

Como a senhora vê toda essa situação?