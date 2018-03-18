Pedagoga é assaltada a caminho de prova para concurso

Débora Oliveira, de 39 anos, pedagoga assaltada a caminho de prova do concurso da Sedu Crédito: Vitor Jubini

Uma pedagoga foi assaltada na manhã deste domingo (18), por volta de 7h30, em um ponto de ônibus na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Débora Oliveira, de 39 anos, estava a caminho do concurso da Secretaria Estadual de Educação (Sedu) para os cargos de pedagogo e professor, mas acabou perdendo a prova.

O assalto aconteceu em um ponto de ônibus da Rodovia do Sol, na Praia de Itaparica, onde Débora aguardava para ir fazer a prova, em uma faculdade no Centro de Vila Velha.

O bandido estava a pé e portava uma arma falsa, mas conseguiu levar o celular da mulher. Ele passou direto por mim. Eu estava com o celular, vendo a sala que iria fazer a prova. Ele voltou e eu já esperei o anúncio do assalto. E foi o que aconteceu. Ele falou que eu tinha perdido e colocou a mão na cintura, relatou.

Avisada por uma testemunha do assalto, a Polícia Militar conseguiu alcançar o assaltante, que foi preso. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima, que também registrou um boletim de ocorrência. Eden Ferreira Rodrigues, de 21 anos, foi autuado por roubo e seria encaminhado para o presídio ainda no início da tarde.

Mesmo assim, Débora saiu num enorme prejuízo, já que não conseguiu chegar a tempo para realizar a prova do concurso. "O sentimento é de indignação. A gente se prepara para uma prova, que não acontece sempre e é tão concorrida, e acontece isso. Eu não tinha mais cabeça para fazer o concurso. Agora é esperar por outro", contou Débora, que já havia sido assaltada uma vez.

PEDIDO POR NOVA PROVA

Débora acrescentou que vai procurar a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) para saber da possibilidade de uma nova aplicação da prova para ela, usando o boletim de ocorrência registrado na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Questionada, a Sedu informa que as interposições de recursos serão analisadas pela Fundação Carlos Chagas, empresa organizadora do concurso público, conforme previsto no edital.