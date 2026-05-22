Paulista é preso em Vitória suspeito de aplicar golpe da maquininha em idosos

Um paulista de 27 anos, identificado como Gleisson Matheus Pereira Martins, foi preso na Mata da Praia, em Vitória, na quinta-feira (21), suspeito de aplicar o golpe da maquininha em idosos. De acordo com a Guarda Municipal, ele se passava por entregador de exames médicos para cometer os crimes.
“Ele tinha uma lista de pessoas que deveriam receber os exames médicos. Quando ele chegava na pessoa, geralmente idosa, ele dizia que ela tinha que pagar a taxa de entrega e oferecia a maquininha. No entanto, ele trocava o cartão da pessoa neste momento e depois usava o cartão verdadeiro para fazer transações de alto valor, como R$9 mil e R$30 mil. Essa era a técnica”, detalhou o inspetor Pratti, da Guarda Municipal.
O golpista foi identificado após vítimas procurarem o 3º Distrito Policial Civil do Espírito Santo para registrar ocorrência.
A prisão aconteceu após a motocicleta utilizada por Gleisson passar por um cerco de segurança. Ele foi localizado na Praia de Camburi e, ao perceber a presença dos agentes, tentou despistar a equipe, caminhando por cerca de um quilômetro antes de retornar ao calçadão e pegar o veículo. Ele acabou abordado na Avenida Construtor David Teixeira, na Mata da Praia.
Com o suspeito, foram encontradas seis maquininhas de cartão e uma caixa de bombons. “Uma hipótese que deve ser considerada é de que ele também estivesse usando a caixa com chocolate para outro golpe da maquininha, mas ainda não temos confirmação sobre isso. A Polícia Civil que deverá levantar mais informações”, detalhou Pratti.
Gleisson foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por estelionato qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa.
Ainda segundo a Guarda Municipal, ele possui passagens por furto qualificado em São Paulo e já havia sido preso em abril de 2025, sendo liberado em outubro do mesmo ano.