Paulista é preso em Vitória suspeito de aplicar golpe da maquininha em idosos

Um paulista de 27 anos, identificado como Gleisson Matheus Pereira Martins, foi preso na Mata da Praia, em Vitória, na quinta-feira (21), suspeito de aplicar o golpe da maquininha em idosos. De acordo com a Guarda Municipal, ele se passava por entregador de exames médicos para cometer os crimes.





“Ele tinha uma lista de pessoas que deveriam receber os exames médicos. Quando ele chegava na pessoa, geralmente idosa, ele dizia que ela tinha que pagar a taxa de entrega e oferecia a maquininha. No entanto, ele trocava o cartão da pessoa neste momento e depois usava o cartão verdadeiro para fazer transações de alto valor, como R$9 mil e R$30 mil. Essa era a técnica”, detalhou o inspetor Pratti, da Guarda Municipal.





O golpista foi identificado após vítimas procurarem o 3º Distrito Policial Civil do Espírito Santo para registrar ocorrência.





A prisão aconteceu após a motocicleta utilizada por Gleisson passar por um cerco de segurança. Ele foi localizado na Praia de Camburi e, ao perceber a presença dos agentes, tentou despistar a equipe, caminhando por cerca de um quilômetro antes de retornar ao calçadão e pegar o veículo. Ele acabou abordado na Avenida Construtor David Teixeira, na Mata da Praia.