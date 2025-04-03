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Julgamento

"Paulista" é condenado por matar homem que defendeu amigo de agressão em Castelo

Guilherme da Silva Cruz, conhecido como “Paulista” atirou e matou Ulimar Aiolfe Lima, que tentou defender um rapaz de 20 anos; caso ocorreu em agosto de 2023
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

03 abr 2025 às 15:40

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 15:40

Vista panorâmica de Castelo, cidade do Sul do Espírito Santo
O crime ocorreu em Castelo em agosto de 2023; condenação do réu aconteceu na última terça (1) Crédito: Eduardo Azul
Guilherme da Silva Cruz, conhecido como “Paulista”, foi condenado a 22 anos e 10 meses de prisão na última terça-feira (1) por executar um homem a tiros e tentar matar um jovem, no bairro Niterói, em Castelo, na Região Sul do Estado. O crime aconteceu na noite de 17 de agosto de 2023, quando o réu, acompanhado de outras quatro pessoas, agrediu fisicamente um jovem de 20 anos. 
Diante da agressão, um amigo do jovem, identificado como Ulimar Aiolfe Lima, de 35 anos, lançou um pedaço de madeira em direção aos agressores para defender o colega. Guilherme fugiu, mas retornou em seguida com uma arma de fogo e atirou contra Ulimar, que morreu no local.
De acordo com o MPES, entre os quatro demais suspeitos, estão dois adolescentes. Um homem que deu cobertura para que Guilherme realizasse o crime encontra-se foragido, e outro que participou das agressões contra o jovem de 20 anos aguarda julgamento de recurso contra a decisão de pronúncia.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa do homem condenado a 22 anos de prisão.

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