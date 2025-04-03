"Paulista" é condenado por matar homem que defendeu amigo de agressão em Castelo

O crime ocorreu em Castelo em agosto de 2023; condenação do réu aconteceu na última terça (1) Crédito: Eduardo Azul

Guilherme da Silva Cruz, conhecido como “Paulista”, foi condenado a 22 anos e 10 meses de prisão na última terça-feira (1) por executar um homem a tiros e tentar matar um jovem, no bairro Niterói, em Castelo , na Região Sul do Estado. O crime aconteceu na noite de 17 de agosto de 2023, quando o réu, acompanhado de outras quatro pessoas, agrediu fisicamente um jovem de 20 anos.

Diante da agressão, um amigo do jovem, identificado como Ulimar Aiolfe Lima, de 35 anos, lançou um pedaço de madeira em direção aos agressores para defender o colega. Guilherme fugiu, mas retornou em seguida com uma arma de fogo e atirou contra Ulimar, que morreu no local.

De acordo com o MPES, entre os quatro demais suspeitos, estão dois adolescentes. Um homem que deu cobertura para que Guilherme realizasse o crime encontra-se foragido, e outro que participou das agressões contra o jovem de 20 anos aguarda julgamento de recurso contra a decisão de pronúncia.