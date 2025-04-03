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Dia Mundial da Saúde

Bikes compartilhadas de Vitória e Vila Velha gratuitas na próxima segunda-feira (7)

Ao todo, 420 bicicletas estarão disponíveis nas duas cidades com o intuito de incentivar hábitos saudáveis nos usuários; saiba como retirá-las

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 15:26

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

03 abr 2025 às 15:26
Estação da Praça da Ciência/Curva da Jurema do Bike Vitória
Estação da Praça da Ciência/Curva da Jurema do Bike Vitória Crédito: Serttel/Divulgação
Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, que acontece na próxima segunda-feira (7), as bicicletas compartilhadas de Vitória Vila Velha poderão ser utilizadas de forma gratuita.
A iniciativa pretende incentivar hábitos saudáveis, reforçando a importância da atividade física para a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas.
Durante todo o dia, os sistemas Bike Vitória e BikES, de Vila Velha, estarão com passe livre para todos os usuários. Ao todo, 420 bicicletas estarão disponíveis para utilização em 56 estações distribuídas pelas duas cidades.
De janeiro até março de 2025, mais de 132 mil viagens já foram registradas pelos projetos de bikes compartilhadas. Os dados mostram que, além de ser uma alternativa sustentável de mobilidade, o uso das bicicletas também promove saúde e lazer.
“Queremos lembrar que pequenos hábitos, como optar pela bicicleta para um passeio ou deslocamento, fazem diferença na saúde física e mental. Pedalar melhora a circulação, ajuda no condicionamento físico e reduz o estresse”, destaca Renan Borsatto, gerente de operações da Serttel - empresa responsável pelo sistema de bicicletas compartilhadas.
As estações mais movimentadas de Vila Velha incluem a Praia da Costa, a orla, Jair de Andrade e a Praça do Ciclista. Já em Vitória, os destaques ficam para a Praia de Camburi, Curva da Jurema, Praça do Papa e o Monumento da Saúde.

Como funciona

Para participar da campanha, basta baixar o aplicativo ‘Bike Vitória’ ou ‘BikES’ (disponível na Play Store e App Store), ao fazer o cadastro, será solicitado ao usuário o registro de um cartão de crédito, mas nada será cobrado pelo uso das bikes na próxima segunda-feira (7). Neste dia, o uso será gratuito, respeitando as regras do sistema: viagens de até 75 minutos, com intervalo de 10 minutos entre as corridas.
As bicicletas podem ser retiradas em uma cidade e devolvidas na outra, permitindo inclusive o passeio pela ciclovia da Terceira Ponte, que conecta Vitória e Vila Velha. As estações funcionam das 6h às 23h para retirada. 
Caso a bicicleta apresente algum problema, o usuário pode devolvê-la e retirar outra em até 5 minutos sem custo. Viagens com mais de 75 minutos terão custo adicional de R$ 5 a cada 30 minutos excedentes. 

Integração entre cidades:

É possível retirar a bicicleta em Vila Velha e devolver em Vitória, e vice-versa. A retirada só é permitida na cidade onde o passe foi adquirido. 

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