Dupla suspeita de violentar vendedora é detida em São Mateus

Fachada da Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, para onde a mulher foi levada Crédito: Divulgação | Sesa

Segundo a Polícia Civil, o caso foi configurado como crimes de tentativa de homicídio qualificado e estupro. No momento, não foram dados mais detalhes sobre a participação dos suspeitos e a motivação. A vítima foi encontrada pela PM em um lote baldio de Guriri, de madrugada, com o crânio esmagado e à beira da morte. Além do espancamento, foram encontrados indícios de violência sexual.

Familiares relataram para a reportagem que a mulher trabalha em um quiosque da praia e tem um casal de filhos, com idades entre 1 e 5 anos. Devido aos ferimentos, ela foi internada em um leito de UTI do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Segundo um irmão da vendedora, ela teve os aparelhos de respiração retirados, abriu os olhos e demonstrou reações. Agora, está realizando os procedimentos para ir para a enfermaria na próxima semana.