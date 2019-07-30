Falsa identidade

Pastor é preso por se passar por policial civil em Cachoeiro

Pastor Mazinho, como é conhecido, chegou a se apresentar como policial civil quando recebeu investigadores em casa

Publicado em 30 de julho de 2019

Eucimar Carvalho Mothe, de 51 anos, foi preso por ser passar por policial civil Crédito: Divulgação

A Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, prendeu nesta terça-feira (30) o pastor Eucimar Carvalho Mothe, de 51 anos, que se passava por um policial civil. Conhecido como Pastor Mazinho, ele andava uniformizado e armado pelas ruas da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, as denúncias sobre o caso aconteceram há cerca de um mês, quando a Dipo iniciou as investigações. O delegado Rafael de Carvalho, titular da delegacia de Cachoeiro e responsável pelas investigações, solicitou um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, que foi expedido pela justiça e cumprido nesta manhã (30).

“Nós apuramos que ele usava roupas que imitavam o uniforme da Polícia Civil, inclusive camisas estampadas com o brasão, e andava armado. Quando nós chegamos à residência, o suspeito se apresentou como Policial Civil para a equipe, e estava vestindo uma camisa semelhante à da instituição”, explicou o delegado.

Eucimar foi preso em flagrante e foram encontradas nas buscas, seis camisas imitando o uniforme da Polícia Civil, coldres, calças táticas e outros itens semelhantes ao uniforme, além de um revólver calibre 38 e 14 munições.

"SONHO DE SER POLICIAL"

“No momento da prisão, ele declarou que tinha o sonho de ser policial, profissão exercida pelo pai. Até o momento, sabemos que ele usava a falsa identidade para obter trabalhos como segurança, mas estamos apurando se ele cometeu outros crimes. Se alguém foi vítima deste homem, deve procurar a delegacia ou fazer contato por meio do Disque-Denúncia 181”, orientou o delegado.

VÍDEO MOSTRA PRISÃO

AUTUAÇÃO

A Dipo informou que Eucimar será autuado em flagrante por falsa identidade e porte ilegal de arma de uso restrito, já que o revólver está com a numeração raspada e que as camisas apreendidas serão encaminhadas para a perícia.

Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará à disposição da Justiça.

