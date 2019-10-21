Jardim América

Passageiro imobiliza assaltante de ônibus em Cariacica

O responsável pela imobilização do suspeito, Kleber Rocha Javarini, de 47 anos, aguarda nomeação após ter sido aprovado pelo concurso da Polícia Militar realizado em 1996

Populares imobilizam homem que tentou assaltar coletivo em Jardim América Crédito: Kleber Rocha Javarini

Um passageiro impediu um assalto a ônibus em Cariacica na tarde desta segunda-feira (21), por volta das 13h55. O suspeito portava uma arma de brinquedo e anunciou a intenção de roubar os passageiros quando o coletivo passava pela BR 262, na altura de Jardim América. De acordo com a Polícia Militar, o assaltante tem 28 anos e foi encaminhado para a Delegacia Regional do município.

O responsável pela imobilização do suspeito, Kleber Rocha Javarini, contou que detém porte de arma e que a situação quase saiu do controle. “Eu estava no coletivo, para trás da porta do meio. Era o 509, que vinha de Vitória com destino a Campo Grande. Saímos do Terminal de Jardim América, um pouco antes do trevo de Alto Lage, quando o homem anunciou o assalto lá na frente. Vi na hora que ele tirou a pistola e a princípio não pensei em reagir”, contou.

“Antes de ele chegar perto de mim, sendo que eu também estava armado, o cobrador, que estava sentado, reagiu e ficou lá agarrado com o criminoso. Foi desesperador, correria para todo lado. A pistola caiu e foi parar lá na frente. O motorista encostou o ônibus, as portas abriram. Na hora nem pensei, falei que era da Polícia e coloquei a arma contra ele. Outros populares o imobilizaram. Fiquei com muito medo de alguém se ferir se a arma do bandido fosse de verdade. A partir daí a Polícia mesmo esteve no local, o cobrador também foi para a delegacia depor. Ele foi muito corajoso, arriscou a vida dele”.

O passageiro que imobilizou o assaltante foi aprovado em um concurso público para a Polícia Militar, mas ainda não foi nomeado. Ele reforçou que não reagiu ao assalto, como sempre orienta a PM. Acionada pela Reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência não foi recebida pela corporação até o momento.

