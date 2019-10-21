Passageiro imobiliza assaltante de ônibus em Cariacica

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 17:52
- Atualizado há 6 anos
Um passageiro impediu um assalto a ônibus em Cariacica na tarde desta segunda-feira (21), por volta das 13h55. O suspeito portava uma arma de brinquedo e anunciou a intenção de roubar os passageiros quando o coletivo passava pela BR 262, na altura de Jardim América. De acordo com a Polícia Militar, o assaltante tem 28 anos e foi encaminhado para a Delegacia Regional do município.
O responsável pela imobilização do suspeito, Kleber Rocha Javarini, contou que detém porte de arma e que a situação quase saiu do controle. “Eu estava no coletivo, para trás da porta do meio. Era o 509, que vinha de Vitória com destino a Campo Grande. Saímos do Terminal de Jardim América, um pouco antes do trevo de Alto Lage, quando o homem anunciou o assalto lá na frente. Vi na hora que ele tirou a pistola e a princípio não pensei em reagir”, contou.
“Antes de ele chegar perto de mim, sendo que eu também estava armado, o cobrador, que estava sentado, reagiu e ficou lá agarrado com o criminoso. Foi desesperador, correria para todo lado. A pistola caiu e foi parar lá na frente. O motorista encostou o ônibus, as portas abriram. Na hora nem pensei, falei que era da Polícia e coloquei a arma contra ele. Outros populares o imobilizaram. Fiquei com muito medo de alguém se ferir se a arma do bandido fosse de verdade. A partir daí a Polícia mesmo esteve no local, o cobrador também foi para a delegacia depor. Ele foi muito corajoso, arriscou a vida dele”.
O passageiro que imobilizou o assaltante foi aprovado em um concurso público para a Polícia Militar, mas ainda não foi nomeado. Ele reforçou que não reagiu ao assalto, como sempre orienta a PM. Acionada pela Reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência não foi recebida pela corporação até o momento.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o