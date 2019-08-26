Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motorista baleado

Passageiro é morto com 10 tiros durante viagem em carro de aplicativo

Na hora dos disparos, o motorista também foi atingido com três tiros. Eles estavam no bairro Inhanguetá, em Vitória

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 04:03

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

26 ago 2019 às 04:03
Um passageiro foi morto e um motorista de aplicativo foi baleado durante uma viagem no bairro Inhanguetá, em Vitória, às 21h10 deste domingo (25).
De acordo com informações da Polícia Civil, Marcos Antônio Coutinho de Almeida, 20 anos, acionou o aplicativo de viagens após sair de uma festa no bairro.
Quando Marcos e o motorista seguiam no Toyota Etios, de cor branca, pela Rua Adelpho Poli Monjardim, foram abordados por bandidos armados.
Segundo informações da polícia, os bandidos chegaram atirando e executaram o passageiro com 10 tiros. Ele morreu no veículo.
Passageiro é morto com 10 tiros durante viagem em carro de aplicativo
Na hora dos disparos, o motorista também foi atingido com três tiros. Ele foi socorrido para o Pronto Atendimento de São Pedro e, em seguida, transferido para o Hospital São Lucas, ambos em Vitória.
O crime foi registrado por investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados