Um passageiro foi morto e um motorista de aplicativo foi baleado durante uma viagem no bairro Inhanguetá, em Vitória, às 21h10 deste domingo (25).
De acordo com informações da Polícia Civil, Marcos Antônio Coutinho de Almeida, 20 anos, acionou o aplicativo de viagens após sair de uma festa no bairro.
Quando Marcos e o motorista seguiam no Toyota Etios, de cor branca, pela Rua Adelpho Poli Monjardim, foram abordados por bandidos armados.
Segundo informações da polícia, os bandidos chegaram atirando e executaram o passageiro com 10 tiros. Ele morreu no veículo.
Passageiro é morto com 10 tiros durante viagem em carro de aplicativo
Na hora dos disparos, o motorista também foi atingido com três tiros. Ele foi socorrido para o Pronto Atendimento de São Pedro e, em seguida, transferido para o Hospital São Lucas, ambos em Vitória.
O crime foi registrado por investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta