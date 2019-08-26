Um passageiro foi morto e um motorista de aplicativo foi baleado durante uma viagem no bairro Inhanguetá, em Vitória, às 21h10 deste domingo (25).

De acordo com informações da Polícia Civil , Marcos Antônio Coutinho de Almeida, 20 anos, acionou o aplicativo de viagens após sair de uma festa no bairro.

Quando Marcos e o motorista seguiam no Toyota Etios, de cor branca, pela Rua Adelpho Poli Monjardim, foram abordados por bandidos armados.

Segundo informações da polícia, os bandidos chegaram atirando e executaram o passageiro com 10 tiros. Ele morreu no veículo.

Your browser does not support the audio element. Passageiro é morto com 10 tiros durante viagem em carro de aplicativo

Na hora dos disparos, o motorista também foi atingido com três tiros. Ele foi socorrido para o Pronto Atendimento de São Pedro e, em seguida, transferido para o Hospital São Lucas, ambos em Vitória.

O crime foi registrado por investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ).