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Na Serafim Derenzi

Passageiro é ferido por bala perdida dentro de ônibus em Vitória

Coletivo passava na altura do Parque de Barreiros, na Rodovia Serafim Derenzi, quando houve um tiroteio. No momento dos disparos cerca de 20 pessoas estavam no coletivo

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 15:48

Publicado em 

12 abr 2019 às 15:48
Ônibus da linha 175 onde passageiro foi baleado em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um passageiro que estava em um ônibus da linha 175 (Resistência x Rodoviária de Vitória) foi atingido na perna por uma bala perdida no final da manhã desta sexta-feira (12) quando o coletivo passava na altura do Parque de Barreiros, na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.
Segundo o motorista do ônibus, ao passar pelo local um tiroteio foi ouvido e, em seguida, o passageiro gritou dizendo que tinha sido atingido. No momento dos disparos cerca de 20 pessoas estavam no coletivo. Um dos tiros acertou a lanterna traseira do veículo.
Após o susto, o motorista seguiu pela Rodovia Serafim Derenzi e procurou ajuda na antiga sede do BME, da Polícia Militar, que fica às margens da pista. Policiais militares realizaram os primeiros socorros à vítima.
Passageiro é ferido por bala perdida dentro de ônibus em Vitória

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