Um passageiro que estava em um ônibus da linha 175 (Resistência x Rodoviária de Vitória) foi atingido na perna por uma bala perdida no final da manhã desta sexta-feira (12) quando o coletivo passava na altura do Parque de Barreiros, na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.
Segundo o motorista do ônibus, ao passar pelo local um tiroteio foi ouvido e, em seguida, o passageiro gritou dizendo que tinha sido atingido. No momento dos disparos cerca de 20 pessoas estavam no coletivo. Um dos tiros acertou a lanterna traseira do veículo.
Após o susto, o motorista seguiu pela Rodovia Serafim Derenzi e procurou ajuda na antiga sede do BME, da Polícia Militar, que fica às margens da pista. Policiais militares realizaram os primeiros socorros à vítima.
Passageiro é ferido por bala perdida dentro de ônibus em Vitória