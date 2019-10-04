Vitória

Passageiro é esfaqueado em assalto a Transcol na Vila Rubim

O crime aconteceu no ônibus que faz a linha 591 (Serra x Terminal de Campo Grande) na manhã desta sexta-feira (4)

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 13:34 - Atualizado há 6 anos

Vila Rubim tem sido palco de uma sequência de crimes Crédito: Isaac Ribeiro

Um passageiro foi esfaqueado durante um assalto a ônibus do sistema Transcol que faz a linha 591 (Serra x Terminal de Campo Grande) na manhã desta sexta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 9 horas, quando o veículo passava pela Vila Rubim, em Vitória.

Segundo a Polícia Militar, um bandido armado com uma faca anunciou o assalto. Na ação, ele feriu um passageiro com uma facada no tórax e fugiu levando o aparelho. Ainda de acordo com a PM, o ferimento na vítima era de corte e não perfuração. Militares que estavam na região realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado.

Esse é o 11º caso de violência registrado na Vila Rubim nos últimos quatro meses. Na manhã desta sexta-feira, antes do assalto, policiais militares e agentes da Guarda Municipal abordaram moradores em situação de rua e pessoas em conduta suspeita.

MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA

Somente nesta semana, três moradores em situação de rua foram agredidos no bairro. Na madrugada desta quarta-feira (02), à 0h20, uma mulher foi esfaqueada no abdômen na Rua Pedro Nolasco. Ela foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas).

Na terça-feira (1), um homem discutiu com outro morador em situação de rua e foi ferido com uma facada no pescoço. Agentes da Guarda Municipal de Vitória informaram que a confusão pode ter ocorrido por causa de ciúmes de uma mulher.

Na segunda-feira (30), um homem, morador em situação de rua de 43 anos foi espancado durante um assalto. Ele estava dormindo na Rua Jair Andrade quando foi abordado por um bandido. O ladrão fugindo levando a mochila com documentos e o celular dele.

"EXTERMINADOR DE NÓIAS"

Em junho, bandidos de carro passaram atirando contra três pessoas, entre elas moradores em situação de rua, na Rua Construtor Vitorino Teixeira. Antes de disparar contra as vítimas, os criminosos teriam gritado “exterminadores de nóia”.

Em agosto, a Polícia Civil afirmou que os ataques a moradores em situação de rua estavam sendo investigados. A possibilidade de haver grupo de extermínio não foi descartada. Em nota recente, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento e oitivas foram realizadas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta